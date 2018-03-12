Преуспеть в бизнесе поможет знание делового этикета

Активно интегрируясь в мировое бизнес-сообщество, мы просто обязаны уметь грамотно выстраивать коммуникации, учитывая при этом национальные особенности и культурные традиции партнеров из других стран. В деловой сфере из-за незнания элементарных правил этикета прекращаются деловые отношения и даже срываются сделки. О тонкостях делового этикета нам рассказала Светлана Лазарева, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу, автор серии мастер-классов и обучающих программ для взрослых и детей, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП).

Приветствие

- Большинство из нас здоровается много раз в день, не особенно задумываясь о порядке приветствий и о том, кто протягивает первым руку для рукопожатия. Давайте разберемся. Необходимо помнить о том, что в деловом этикете общение ведется между профессионалами, а не между мужчинами и женщинами, и первым здоровается (имеется в виду словесное приветствие) тот, кто ниже по статусу. Что касается рукопожатия, тут с точностью до наоборот: это прерогатива старшего по статусу участника встречи. Никогда не спешите протягивать руку.

Рукопожатие всегда производится правой рукой (даже если вы - левша). Мужчины перед рукопожатием снимают перчатки. И мужчины, и женщины встают, чтобы пожать руку вошедшему. И не забывайте во время рукопожатия сохранять зрительный контакт с визави. Следующий важный шаг - представление. В мире бизнеса младшего по служебному положению представляют старшему. Тот, кому вас представляют, инициирует рукопожатие первым. Четко произносите имена и фамилии каждого человека. Произнося имя человека, смотрите на него.

Визитка

- При деловом знакомстве обмен визитными карточками обязателен. Первым вручает визитку младший по должности, если должности равны - младший по возрасту. При вручении визитку передают лично в руки (не перемещают по столу, не передают через соседа). Визитка вручается правой рукой или обеими (если это представители Японии, Кореи или Китая) таким образом, чтобы новый знакомый мог сразу прочитать текст. Категорически запрещено класть в присутствии владельца визитку в задний карман брюк и тем более мять ее, делать на ней какие-то пометки.

Визитная карточка - "носитель" вашего профессионального и личного имиджа. Это также один из важных маркетинговых инструментов.

В соответствии с действующими международными стандартами, имя на визитке указывается первым. Не стоит делать визитку двуязычной. Бизнесменам, работающим с иностранными партнерами, стоит напечатать визитные карточки на языке партнеров.

Столовый этикет

- Сегодня мы не можем назвать себя на 100% культурными людьми, если не владеем элементарными знаниями столового этикета. Что можно, а чего категорически нельзя делать за столом, как правильно пользоваться льняной салфеткой, красиво есть любое блюдо, умело владея столовыми приборами, и о чем позволительно вести беседу во время застолья? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать из обучающих программ Европейской школы этикета.

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