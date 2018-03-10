Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

Временно исполняющий обязанности министра культуры Самарской области Сергей Филиппов считает поведение артиста Михаила Ефремова на спектакле в Самаре безобразным. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

"Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Следующий спектакль, "Пять вечеров", показал, что театр уважение заслуживает. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, даже в депутатском статусе", - написал Сергей Филиппов.

Напомним, в среду, 7 марта, из-за опоздания Михаила Ефремова начало спектакля в Самарском театре оперы и балеты задержали на полчаса. После этого столичный артист нахамил публике. По словам зрителей, Ефремов был пьян.