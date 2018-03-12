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Театр Культура

Директор "Современника" заявил, что Михаил Ефремов спектакль не срывал и Самару не материл

МОСКВА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Директор московского театра "Современник" Игорь Попов заявил, что Михаил Ефремов спектакль не срывал и Самару не материл, пишет vesti.ru.

Попов рассказал, что посмотрел видео, которое выложено в Интернете, почитал отзывы зрителей и не понял "причину раздутого скандала". По его словам, актер просто "вступил в диалог со зрителем".

"Спектакль на самом деле неоднозначный и вызвал неоднозначную реакцию. Но сказать, что Ефремов "обматерил Самару", я не могу", - сказал директор театра.

Также он объяснил причину задержки начала спектакля. По его словам, это вина организаторов, которые вовремя не подготовили площадку. Кроме того, Попов не считает, что "Ефремов сорвал спектакль, потому что он состоялся".

Директор "Современника" сообщил, что уже несколько раз говорил с актером, сегодня состоится еще одна беседа. Он добавил, что для принятия решения "надо досконально во всем разобраться", и пообещал, что сегодня будет поставлена точка.

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