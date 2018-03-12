Первые общественные наблюдатели получают направления на избирательные участки

В понедельник, 12 марта, в преддверии выборов президента РФ общественным наблюдателям вручили направления на избирательные участки от Общественной палаты Самарской области. Это произошло на расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательного процесса.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер напомнил, что 5 декабря 2017 года вышел федеральный закон о выборах, который восстановил институт общественных наблюдателей.

"Это люди, не аффилированные ни с одним из кандидатов, - подчеркнул он, - люди, которые следят за тем, как выполняются права граждан на участие в выборах на избирательных участках. С одной стороны, кажется, что это простое дело, но учитывая, что каждая партия имеет своих наблюдателей, а есть еще и внешние наблюдатели (например, из ОБСЕ), это может оказаться не таким простым процессом".

Виктор Сойфер отметил, что необходимо было подобрать большое количество наблюдателей, так как в Самарской области почти 1800 избирательных участков. "Несмотря на то что много говорят о пассивности гражданского общества, такие люди нашлись. Поработать на безвозмездной основе изъявили желание более 3,5 тыс. человек", - сообщил он.

Для них было организовано обучение, и с областной избирательной комиссией Общественная палата Самарской области подписала специальное соглашение. К обучению были привлечены преподаватели вузов - специалисты по праву. "Должен сказать, что в процессе обучения около 600 человек отсеялись, когда поняли, что это тяжелая работа", - рассказал Виктор Сойфер.

Председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев выразил уверенность в достаточной подготовке и профессионализме корпуса общественных наблюдателей Самарской области. "Сегодня мы присутствуем при историческом событии - возрождении института общественного наблюдения за выборами, - заявил председатель облизбиркома. - Законодательно оно было оформлено чуть раньше, но сегодня мы видим практическое воплощение в жизнь той работы, которая была проведена Общественной палатой Самарской области при нашей учебно-методической помощи".

Заместитель председателя Общественной палаты Вадим Чумак рассказал, что 18 марта наблюдатели будут работать с 7:30 утра до 2:00 ночи. В их задачи входит мониторинг процесса выборов на избирательных участках: вовремя ли открылся участок, опечатаны ли урны для бюллетеней, сброшюрованы ли списки избирателей, не ведется ли на участке агитация и т.д. "Но главное - как идет подсчет голосов", - подчеркнул Чумак.

О ситуации на участках наблюдатели будут оперативно докладывать координаторам регионального ситуационного центра по наблюдению за выборами и членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества.

Также на заседании рабочей группы были вручены первые направления на избирательные участки общественным наблюдателям. Среди них - художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков, руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты Самары Алексей Чигенев, юрист и правозащитник Сергей Тучин и др.