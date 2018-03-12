Директор театра "Современник" объяснил поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре

Московский театр "Современник" дал официальный комментарий по поводу инцидента в Самаре, сообщает пресс-служба театра.

Напомним, в Сети появились многочисленные отзывы о поведении Михаила Ефремова на спектакле "Не становись чужим" в Самаре 7 марта. Актер путал текст и заметно импровизировал, коллеги Ефремова, как могли, подстраивались под ситуацию. Спектакль при этом начался с 35-минутным опозданием. Чуть меньше половины зрителей ушли в антракте, остальные покинули спектакль во время второго действия, небольшая часть осталась на поклоны.

Произошедшее в Самаре было проанализировано руководством театра "Современник". Комментарии директора театра Игоря Попова таковы:

"В Самаре мы играли два дня. В первый день - "Не становись чужим", а на следующий - "Пять вечеров". Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей.

Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании. И пьеса Пинтера, и постановка Газарова, осуществленная в жанре черной комедии, а порой и гиньоля, требуют определенной подготовки. На афише спектакля, сделанной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса - очень старого человека, к тому же малосимпатичного. Таким образом мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое.

Второе. Сцена любого оперного театра - не лучшее пространство для показа драматических спектаклей. Как показала практика, требуется подзвучка для того, чтобы всему залу было слышно все, что говорят на сцене. В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем. И хотя каждый из участников спектакля (а все они - профессиональные артисты с большим опытом и хорошо поставленными голосами) старался как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него. Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные реплики, призывающие артистов говорить громче. Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса - персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией.

Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят.

Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем "Пять вечеров" смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра".