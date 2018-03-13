Голосовать не по месту прописки планируют порядка 70 тыс. жителей региона

Голосовать не по месту прописки на предстоящих выборах президента планируют порядка 70 тыс. избирателей из более 2,4 млн, зарегистрированных в Самарской области, сообщили в региональной избирательной комиссии. Такое количество заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения было подано по состоянию 12 марта.
Напомним, этот день был последним, когда можно было подать такое заявление через МФЦ, территориальные и участковые комиссии в обычном порядке.
Однако жители области, которые не успели это сделать или только сейчас узнали о предстоящей поездке, с 13 по 17 марта могут оформить специальные заявления в участковых избирательных комиссиях. В рабочие дни это можно будет сделать с 9:00 до 20:00, а в субботу, 17 марта, - с 9:00 до 14:00.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.