Голосовать не по месту прописки планируют порядка 70 тыс. жителей региона

Голосовать не по месту прописки на предстоящих выборах президента планируют порядка 70 тыс. избирателей из более 2,4 млн, зарегистрированных в Самарской области, сообщили в региональной избирательной комиссии. Такое количество заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения было подано по состоянию 12 марта.

Напомним, этот день был последним, когда можно было подать такое заявление через МФЦ, территориальные и участковые комиссии в обычном порядке.

Однако жители области, которые не успели это сделать или только сейчас узнали о предстоящей поездке, с 13 по 17 марта могут оформить специальные заявления в участковых избирательных комиссиях. В рабочие дни это можно будет сделать с 9:00 до 20:00, а в субботу, 17 марта, - с 9:00 до 14:00.