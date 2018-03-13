148 самарцев стали волонтерами избирательного штаба Владимира Путина

Волонтером избирательного штаба кандидата в президенты РФ В.В.Путина мог стать любой гражданин РФ старше 18 лет. Заявки принимались на сайте putin2018.ru с 15 января по 12 марта 2018 года.

Добровольцы сами выбирали группу: стать волонтером-организатором, волонтером-сторонником, волонтером-наблюдателем или медиа-волонтером.

Волонтеры штаба Путина продолжат свою деятельность до 18 марта. Они оказывают помощь в организации работы предвыборного штаба: встречают гостей, помогают в работе общественной приемной, издают стенгазету о жизни регионального штаба, участвуют в проведении мероприятий.

Медиа-волонтеры оказывают информационное сопровождение деятельности штаба, в региональном штабе их трое. 43 волонтера-организатора оказывают помощь в организации предвыборных мероприятий, встреч с доверенными лицами.

Волонтеры-сторонники занимаются публичной поддержкой кандидата, размещают информацию в социальных сетях - в штабе 93 волонтера-сторонника. За время работы штаба проведено 148 собеседований с волонтерами.

В избирательном штабе с участием волонтеров проведены встречи с доверенными лицами кандидата в президенты РФ В.В.Путина: дирижером Павлом Коганом, актером Сергеем Безруковым, ответственным секретарем "Поискового движения России" Еленой Цунаевой, российским эстрадным певцом Стасом Михайловым, кинорежиссером Владимиром Меньшовым, 11-кратным чемпионом мира по подводному плаванию Шаваршом Карапетяном.

Для посетителей штаба волонтеры организовывали праздники "Масленица", "День защитников Отечества", "Первый день весны", "Международный женский день".