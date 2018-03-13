148 самарцев стали волонтерами избирательного штаба Владимира Путина

Волонтером избирательного штаба кандидата в президенты РФ В.В.Путина мог стать любой гражданин РФ старше 18 лет. Заявки принимались на сайте putin2018.ru с 15 января по 12 марта 2018 года.
Добровольцы сами выбирали группу: стать волонтером-организатором, волонтером-сторонником, волонтером-наблюдателем или медиа-волонтером.
Волонтеры штаба Путина продолжат свою деятельность до 18 марта. Они оказывают помощь в организации работы предвыборного штаба: встречают гостей, помогают в работе общественной приемной, издают стенгазету о жизни регионального штаба, участвуют в проведении мероприятий.
Медиа-волонтеры оказывают информационное сопровождение деятельности штаба, в региональном штабе их трое. 43 волонтера-организатора оказывают помощь в организации предвыборных мероприятий, встреч с доверенными лицами.
Волонтеры-сторонники занимаются публичной поддержкой кандидата, размещают информацию в социальных сетях - в штабе 93 волонтера-сторонника. За время работы штаба проведено 148 собеседований с волонтерами.
В избирательном штабе с участием волонтеров проведены встречи с доверенными лицами кандидата в президенты РФ В.В.Путина: дирижером Павлом Коганом, актером Сергеем Безруковым, ответственным секретарем "Поискового движения России" Еленой Цунаевой, российским эстрадным певцом Стасом Михайловым, кинорежиссером Владимиром Меньшовым, 11-кратным чемпионом мира по подводному плаванию Шаваршом Карапетяном.
Для посетителей штаба волонтеры организовывали праздники "Масленица", "День защитников Отечества", "Первый день весны", "Международный женский день".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.