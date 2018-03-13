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148 самарцев стали волонтерами избирательного штаба Владимира Путина

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтером избирательного штаба кандидата в президенты РФ В.В.Путина мог стать любой гражданин РФ старше 18 лет. Заявки принимались на сайте putin2018.ru с 15 января по 12 марта 2018 года.

Добровольцы сами выбирали группу: стать волонтером-организатором, волонтером-сторонником, волонтером-наблюдателем или медиа-волонтером.

Волонтеры штаба Путина продолжат свою деятельность до 18 марта. Они оказывают помощь в организации работы предвыборного штаба: встречают гостей, помогают в работе общественной приемной, издают стенгазету о жизни регионального штаба,  участвуют в проведении  мероприятий.

Медиа-волонтеры оказывают информационное сопровождение деятельности штаба, в региональном штабе их трое. 43 волонтера-организатора оказывают помощь в организации предвыборных мероприятий, встреч с доверенными лицами.

Волонтеры-сторонники занимаются публичной поддержкой кандидата, размещают информацию в социальных сетях - в штабе 93 волонтера-сторонника. За время работы штаба проведено 148 собеседований с волонтерами.

В избирательном штабе с участием волонтеров проведены встречи с доверенными лицами кандидата в президенты РФ В.В.Путина: дирижером Павлом Коганом, актером Сергеем Безруковым, ответственным секретарем "Поискового движения России" Еленой Цунаевой, российским эстрадным певцом Стасом Михайловым, кинорежиссером Владимиром Меньшовым, 11-кратным чемпионом мира по подводному плаванию Шаваршом Карапетяном.

Для посетителей штаба волонтеры организовывали праздники "Масленица", "День защитников Отечества", "Первый день весны", "Международный женский день".

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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