Право собственности на здание мини-бара "На дне" "Жигулевскому пиву" пришлось получать через суд

АО "Жигулевское пиво" пришлось в суде доказывать право собственности на здание культового бара "На дне", недавно прошедшее реконструкцию.
С соответствующим иском к администрации Самары АО "Жигулевское пиво" обратилось в самарский арбитраж в феврале текущего года, а уже в марте суд удовлетворил требования компании.
Примечательно, что представители администрации не возражали против удовлетворения заявления "Жигулевского пива". Здание мини-бара располагается на земельном участке, принадлежащем на праве собственности АО "Жигулевское пиво", и "не нарушает законных интересов других лиц", сообщила в отзыве на иск администрация города.
Напомним, в августе 2016 г. было принято решение о реконструкции здания мини-бара "На дне". Так, в декабре 2017 г. состоялось открытие бара после обновления - на месте неприметного пристроя было возведено современное двухэтажное здание площадью 429 кв. метров.
Однако, как сообщается в определении суда, реконструкция объекта недвижимости проводилась АО "Жигулевское пиво" без получения на это соответствующих разрешений. Об этом в суде заявил сам истец. При этом в материалах КАД ВАС сообщается, что, согласно экспертным заключениям ООО "НПО Пожэксперт-Самара", ООО "Поволжский центр санитарно-эпидемиологического аудита" и ООО Экспертный центр "Технология", здание соответствует действующим СНиП и является безопасным для эксплуатации.
С учетом всего этого суд удовлетворил заявление компании "Жигулевское пиво" и признал право собственности компании на здание мини-бара "На дне".
Последние комментарии
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.