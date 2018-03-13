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Экономика и бизнес

Право собственности на здание мини-бара "На дне" "Жигулевскому пиву" пришлось получать через суд

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Жигулевское пиво" пришлось в суде доказывать право собственности на здание культового бара "На дне", недавно прошедшее реконструкцию.

С соответствующим иском к администрации Самары АО "Жигулевское пиво" обратилось в самарский арбитраж в феврале текущего года, а уже в марте суд удовлетворил требования компании.

Примечательно, что представители администрации не возражали против удовлетворения заявления "Жигулевского пива". Здание мини-бара располагается на земельном участке, принадлежащем на праве собственности АО "Жигулевское пиво", и "не нарушает законных интересов других лиц", сообщила в отзыве на иск администрация города.

Напомним, в августе 2016 г. было принято решение о реконструкции здания мини-бара "На дне". Так, в декабре 2017 г. состоялось открытие бара после обновления - на месте неприметного пристроя было возведено современное двухэтажное здание площадью 429 кв. метров.

Однако, как сообщается в определении суда, реконструкция объекта недвижимости проводилась АО "Жигулевское пиво" без получения на это соответствующих разрешений. Об этом в суде заявил сам истец. При этом в материалах КАД ВАС сообщается, что, согласно экспертным заключениям ООО "НПО Пожэксперт-Самара", ООО "Поволжский центр санитарно-эпидемиологического аудита" и ООО Экспертный центр "Технология", здание соответствует действующим СНиП и является безопасным для эксплуатации.

С учетом всего этого суд удовлетворил заявление компании "Жигулевское пиво" и признал право собственности компании на здание мини-бара "На дне".

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