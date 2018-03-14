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Экономика и бизнес

Бывший глава финдепартамента АвтоВАЗа найден в Лондоне мертвым

ЛОНДОН. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти бывшего топ-менеджера АвтоВАЗа Николая Глушкова, тело которого со следами удушения было найдено накануне, пишет "КоммерсантЪ".

Как рассказали изданию знакомые 69-летнего Николая Глушкова, его тело было обнаружено дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. По их словам, на шее бизнесмена были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно - проводится расследование.

Николай Глушков был партнером и ближайшим соратником Бориса Березовского, найденного повешенным в своем доме в пригороде Лондона 23 марта 2013 года.

Глушков в начале 1990-х являлся заместителем гендиректора АО "ЛогоВАЗ", созданного Березовским. Затем руководил финансовым департаментом АвтоВАЗа, а в 1996 г. стал замдиректора "Аэрофлота". Через четыре года его арестовали за хищение валютной выручки авиакомпании, однако Савеловский райсуд приговорил бизнесмена к сроку, который тот отбыл под следствием и судом, - трем годам и трем месяцам заключения. Глушков тут же уехал в Великобританию, где в 2010 г. получил политическое убежище. В марте 2017 г. Савеловский райсуд Москвы, пересмотрев дело Глушкова, назначил ему восемь лет заключения заочно.

В последнее время Николай Глушков, продав свой дом, переехал на окраину Лондона. В России у него остались огромные долги - только "Аэрофлот" пытался взыскать с него $122 миллиона. Кроме того, по информации источников "Ъ", у бизнесмена были проблемы со здоровьем. Возможно, эти обстоятельства и могли стать причиной для самоубийства. Впрочем, официальное расследование только началось.

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