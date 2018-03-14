Награждены лучшие работники торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ области

В ДК железнодорожников 13 марта в рамках Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ наградили лучших работников отрасли. Они получили награды главы Самарской области и регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли.

В начале мероприятия гостей поздравили председатель губдумы Виктор Сазонов, и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования регионального минэкономразвития Алексей Софронов, руководитель управления профобразования, науки и кадрового обеспечения министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов. Они наградили лучших представителей отрасли.

Статус заслуженного работника торговли и сферы услуг получили Мария Гусарова из Нефтегорского района и Лариса Нестерова из Волжского района. Лариса Нестерова начинала свою деятельность с торговли, а в последние несколько лет стала заниматься ремонтом верхней одежды, а также пошивом.

"Это направление не очень выгодно, то есть получить большую прибыль с этого невозможно. Но все равно хочется доставлять людям радость: восстанавливать утерянное, устаревшее, приносить людям пользу", - отметила Лариса Нестерова.

Почетную грамоту губернатора Самарской области получили Михаил Ливчин (Волжский район), Наталья Карпова (Отрадный), Владимир Суродин (Шенталинский район), Татьяна Олисова (Жигулевск), Галина Слободчикова (Кинель), Александр Филатов (Кинель), Геннадий Цудзевич (Кинель), Евгений Балашов (Красноармейский район) и Людмила Сергеева (Новокуйбышевск). Благодарностью губернатора награждена Лариса Репина из Новокуйбышевска.

Кроме того, отличившиеся работники получили почетные грамоты и благодарности от министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Так, почетные грамоты получили Валерий Иванов (Шенталинский район), Ирина Бучина (Новокуйбышевск), Татьяна Марьянова (Новокуйбышевск), Ольга Харина (Новокуйбышевск), Татьяна Семенова (Волжский район), Любовь Кириенко (Волжский район), Людмила Выдрова (Волжский район), Ольга Никишкина (Волжский район), Надежда Абаева (Клявлинский район), Марина Скачкова (Клявлинский район), Надежда Фатеева (Похвистнево), Лариса Шишкина (Жигулевск), Галина Косова (Жигулевск), Вера Сергеева (Жигулевск), Вера Беляева (Отрадный), Ольга Жилкина (Отрадный), Григорий Габриелян (Кинель) и Александр Курасов (Тольятти).

Благодарственными письмами отметили Александру Елютину (Красноармейский район), Юлию Кириленко (Красноармейский район), Светлану Чугурову (Красноармейский район), Сергея Бритенкова (Кошкинский район), Светлану Тараканову (Жигулевск), Наталью Казанцеву (Жигулевск), Евгению Магдееву (Чапаевск), Ирину Семенкину (Исаклинский район), Юлию Шустову (Кинель), Исмаила Рустамова (Ставропольский район), Галину Бузлову (Самара), Викторию Данильчеву (Самара), Оксану Усенкову (Самара), Марину Федорову (Самара), Анастасию Федюнину (Новокуйбышевск) и Мирославу Варламичеву (Тольятти).

Благодарностью министра экономического развития, инвестиций и торговли региона награждены Евгений Матюшкин (Богатовский район), Владимир Петрянин (Сергиевский район), Владислав Курбатов (Сергиевский район), Ольга Клинышкова (Сергиевский район), Сергей Баранов (Самара), Анна Евдомащенко (Клявлинский район), Анна Фомина (Клявлинский район), Наталья Кистанова (Сызранский район), Татьяна Казанцева (Кошкинский район), Людмила Шадрина (Кошкинский район), Андрей Шестаев (Похвистнево), Надежда Валиева (Хворостянский район), Елена Хорина (Кинель-Черкасский район), Юлия Шемонаева (Кинель-Черкасский район), Оксана Титова (Пестравский район), Наталья Сидорова (Пестравский район), Ольга Золотова (Пестравский район), Татьяна Зинковская (Пестравский район), Юлия Захарова (Сызрань) и Нина Панфилова (Самара).

И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул, что ЖКХ - большая и очень важная для региона отрасль.

"Она связана непосредственно с общением с людьми, с удовлетворением их первоочередных нужд и потребностей. Она создает определенный социальный комфорт в обществе и находится на стыке интересов государства и общества", - отметил Михаил Жданов.

По информации департамента торговли и ценовой политики Самарской области, численность рабочих в сфере торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в губернии составляет около 37 тыс. человек. По итогам 2017 г. область занимает пятое место по объему бытовых услуг населению среди регионов Приволжского федерального округа. Уступила она лишь Татарстану, Башкортостану, Нижегородской области и Пермскому краю. А также 10 место - по объему бытовых услуг на душу населения.

В перечень бытовых услуг входят в том числе ремонт, окраска и пошив обуви, швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также услуги прачечных, ремонт и строительства жилья и других построек, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, парикмахерские и косметические услуги и прочие услуги.

В прошлом году объем платных бытовых услуг населению составил 8,2%. Это сопоставимо с транспортными услугами - 8,6%, с жилищными услугами - 10,6% и услугами системы образования - 10,8%. За 2017 год объем бытовых услуг населению составил 12,7 млрд рублей.

На территории губернии работает 7,2 тыс. объектов сферы бытового обслуживания. Лидерами по оказанию бытовых услуг населению являются Самара, Тольятти, Волжский, Сергиевский и Ставропольский районы.