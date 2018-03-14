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Интернет Транспорт и связь

Ростелеком развернул беспроводную сеть в Самарском институте культуры

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком предоставил Самарскому государственному институту культуры высокоскоростной доступ в Интернет по волоконно-оптическим линиям связи и развернул в образовательном учреждении беспроводную сеть по технологии Wi-Fi. Более 20 точек бесплатного публичного доступа создают единое интернет-пространство в одном из старейших зданий областной столицы на ул. Фрунзе, 167.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Теперь студенты, преподаватели и гости института культуры с мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi могут воспользоваться доступом во Всемирную сеть. Скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с и создает комфортные условия для работы в Интернете. Пользователи могут общаться в соцсетях и выходить на любые сайты, скачивать фото и музыку, просматривать видеоконтент. Авторизация пользователей осуществляется по номеру мобильного телефона через SMS.

"Наличие сетей публичного доступа Wi-Fi - это не только показатель уровня экономического благополучия региона: это социальная необходимость, такая же, как мобильная связь, радио или телевидение, - считает директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов. - Сегодня услугой беспроводного доступа в Интернет пользуются более сотни организаций Самарской области. По большей части это предприятия сферы услуг, общественного питания и учебные заведения".

Проректор по учебно-методической работе Самарского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, доцент Михаил Николаевич Мысин подтвердил: "Без широкого внедрения новых информационных технологий в учебный процесс и в повседневную жизнь представить современное общество уже невозможно. Мультимедийные средства обучения и устройства обработки информации стали неотъемлемой частью образовательного процесса и общения педагогов и студентов".

Кроме широкополосного доступа в сеть Интернет, Ростелеком предоставил вузу услуги современной цифровой телефонии. При этом вся номерная емкость телефонной связи переведена с медных линий на оптические. Для подключения IP-телефонии был организован цифровой поток передачи данных. Он позволяет установить практически неограниченное количество телефонных линий и создать многоканальную телефонную связь с возможностью распределения звонков. При этом способ передачи сигнала обеспечивает максимальный уровень надежности, стабильности и помехозащищенности информации.

Теперь историческое здание института культуры полностью обеспечено самыми современными услугами связи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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