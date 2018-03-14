Ростелеком развернул беспроводную сеть в Самарском институте культуры

Ростелеком предоставил Самарскому государственному институту культуры высокоскоростной доступ в Интернет по волоконно-оптическим линиям связи и развернул в образовательном учреждении беспроводную сеть по технологии Wi-Fi. Более 20 точек бесплатного публичного доступа создают единое интернет-пространство в одном из старейших зданий областной столицы на ул. Фрунзе, 167.

Теперь студенты, преподаватели и гости института культуры с мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi могут воспользоваться доступом во Всемирную сеть. Скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с и создает комфортные условия для работы в Интернете. Пользователи могут общаться в соцсетях и выходить на любые сайты, скачивать фото и музыку, просматривать видеоконтент. Авторизация пользователей осуществляется по номеру мобильного телефона через SMS.

"Наличие сетей публичного доступа Wi-Fi - это не только показатель уровня экономического благополучия региона: это социальная необходимость, такая же, как мобильная связь, радио или телевидение, - считает директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов. - Сегодня услугой беспроводного доступа в Интернет пользуются более сотни организаций Самарской области. По большей части это предприятия сферы услуг, общественного питания и учебные заведения".

Проректор по учебно-методической работе Самарского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, доцент Михаил Николаевич Мысин подтвердил: "Без широкого внедрения новых информационных технологий в учебный процесс и в повседневную жизнь представить современное общество уже невозможно. Мультимедийные средства обучения и устройства обработки информации стали неотъемлемой частью образовательного процесса и общения педагогов и студентов".

Кроме широкополосного доступа в сеть Интернет, Ростелеком предоставил вузу услуги современной цифровой телефонии. При этом вся номерная емкость телефонной связи переведена с медных линий на оптические. Для подключения IP-телефонии был организован цифровой поток передачи данных. Он позволяет установить практически неограниченное количество телефонных линий и создать многоканальную телефонную связь с возможностью распределения звонков. При этом способ передачи сигнала обеспечивает максимальный уровень надежности, стабильности и помехозащищенности информации.

Теперь историческое здание института культуры полностью обеспечено самыми современными услугами связи.