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Страхование Финансы

ВТБ Страхование запускает новый продукт "Управляй клещом"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания ВТБ Страхование запускает новый страховой продукт "Управляй клещом", который позволяет получить качественную медицинскую помощь при укусе клеща, включая исследование клеща на зараженность инфекциями, экстренную профилактическую иммунизацию, а также стационарное лечение при заболевании клещевым энцефалитом, болезнью Лайма (клещевым боррелиозом).

Клещевой энцефалит - тяжелое инфекционное заболевание, которое передается человеку от энцефалитных клещей.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: "Активное размножение клещей начинается в весенне-летний период. Заразиться опасным заболеванием можно после укуса зараженного клеща во время прогулок по лесу, парку, при посещении мест отдыха на природе. Страхование от клещевого энцефалита уже много лет пользуется большой популярностью. И если раньше основные продажи приходились в основном на Сибирский федеральный округ, то теперь это актуально для жителей практически всех регионов нашей страны. Связано это со всеобщей глобализацией, которая способствует перевозу клещей из региона в регион и даже из-за границы".

Приобрести страховой полис "Управляй клещом" можно от 190 рублей. Цена страхового полиса зависит от срока страхования и возраста. При этом сумма на оплату лечения составляет до 400 000 рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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