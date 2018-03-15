Авиакор и "Туполев" заключили мировое соглашение по долгам перед самарским заводом

Девятый арбитражный апелляционный суд 6 марта отменил решение предыдущей инстанции и утвердил мировое соглашение между самарским АО "Авиакор - авиационный завод" и ПАО "Туполев", пишет "КоммерсантЪ". В ходе судебного разбирательства "Туполев" признал долг перед Авиакором на 52,9 млн руб. и согласился выплатить всю сумму до сентября 2018 года.

Напомним, иск Авиакора был подан в июне 2017 года. Согласно материалам арбитража, в мае 2016 г. между компаниями был заключен договор, в рамках которого самарский завод поставлял компоненты для самолетов Ту‑95 Мс для исполнения "Туполевым" госконтракта с Министерством обороны России на сервисное обслуживание. "Туполев" перевел Авиакору аванс 39,4 млн руб., Авиакор поставил продукции в общей сложности на 92,3 млн руб., однако остальной части оплаты так и не получил. Представители "Туполева" в суде сначала возражали против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что деньги на оплату продукции должны были поступить из федерального бюджета, но так и не были перечислены. В октябре 2017 г. Арбитражный суд Москвы отказал Авиакору в удовлетворении иска, однако в апелляции заводы признали долг в полном объеме, и стороны пошли на мировую.

Авиакор специализируется на производстве и ремонте авиационной техники, в частности, завод поставлял комплектующие для самолетов типа "Ту", проходящих сервисное обслуживание на московском заводе "Туполев" по заказу Министерства обороны России. Однако между предприятиями в рамках оборонных заказов сложилась напряженная судебная практика, в ходе которой Авиакор взыскивает задолженности "Туполева" в арбитражных судах. В 2016-2017 гг. самарский авиазавод подал в отношении контрагента 17 исков на общую сумму около 380 млн руб., из них по десяти искам было отказано (247,8 млн руб.), три иска были удовлетворены (14,7 млн рублей). Также за время судебной кампании предприятия заключили четыре мировых соглашения на общую сумму 114,9 млн рублей.

Представитель Авиакора сообщил, что завод удовлетворен решением арбитражного суда о взыскании задолженности по выполненным ранее поставкам. В "Туполеве" ситуацию не прокомментировали.

Адвокат Дмитрий Натариус считает, что взыскание оплаты через суд - это стратегия Авиакора в работе с "Туполевым". Адвокат отмечает, что с точки зрения закона заказчик не может оправдывать неплатежи, ссылаясь на отсутствие оплаты от собственных заказчиков. В договоре заводов могло быть прописано, что оплата производится в течение определенного времени, но не ранее чем поступят средства по госконтракту. Однако, судя по тому, что стороны все же пошли на мировую, такого условия они не предусмотрели.

"Если этого условия нет, то обе стороны понимают, что суд должен удовлетворить требования, поэтому и пошли на мировое. Стороны понимают также, что денег заводу взять неоткуда, поэтому вводится график платежей в надежде, что бюджетное финансирование возобновится и заказчик своими деньгами что-то будет покрывать", - считает адвокат.