В Кинельском районе газифицирован еще один поселок

В пос. Свободный с.п. Георгиевка Кинельского района 15 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию газопровода и газификации жилых домов.

Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в мероприятии принял участие глава областного аграрного ведомства Алексей Попов.

Поселок газифицирован в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

В поселке располагается 76 домовладений, также генпланом с.п. Георгиевка предусмотрена перспективная застройка поселка на 44 земельных участка для строительства индивидуальных жилых домов.

На землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к границам поселка, в счет земельных долей бывшего КСХП "Кутулукского" выделены и обрабатываются девять земельных участков, в том числе активно развиваются четыре крестьянско-фермерских хозяйства по направлениям растениеводства и животноводства: Олег Федорович Сухочев, Юрий Александрович Горохов, Дмитрий Юрьевич Горохов, Илдус Хасанович Ханнанов. Есть все условия для развития личных подсобных хозяйств.

Объект "Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный муниципального района Кинельский" включен в государственную программу "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 2017 году на основании заявки администрации Кинельского района.

Стоимость объекта газификации составляет 14,86 млн рублей.

В рамках мероприятий по развитию газификации в сельской местности государственной программы в 2017 г. на строительство газопровода в пос. Свободный Кинельского района было перечислено 14,1 млн руб., в том числе за счет федерального бюджета - 2,69 млн, за счет областного - 10,7 млн рублей.

В 2018 году работы по строительству газопровода завершены.

Выделенные средства господдержки позволили построить 6,1 км газопроводов, 1 ШГРП (шкафной газорегуляторный пункт).