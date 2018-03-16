Общественный наблюдатель на выборах президента РФ Милена Запольских: "На нас нет административного давления"

В программе "Клуб 24" на телеканале "Россия-24" 16 марта обсуждали прозрачность и чистоту выборов президента РФ, которые пройдут по всей стране в это воскресенье, 18 марта. Одной из участниц обсуждения стала координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских.

Она рассказала, что каждый желающий мог стать общественным наблюдателем, но для этого ему необходимо было потратить немало времени, ведь наблюдатель должен пройти обучение. Ряд заявителей в процессе учебы отказался от этой роли, поскольку поняли, насколько высока ответственность перед избирателями. Кроме того, такой вид общественной работы отнимает много личного времени как в сам день выборов, так и в процессе подготовки.

"На нас нет административного давления, мы независимы от политических взглядов, но при этом обязательств перед избирателями у нас больше, чем у наблюдателей от партий или кандидатов. Мы отвечаем перед людьми и реагируем на их сигналы", - прокомментировала Милена Запольских.

Она отметила, что раньше наблюдателей на участки направляли от политических партий или кандидатов, а с этого года, на президентских выборах, работают общественные и независимые наблюдатели.

"В Октябрьском районе Самары около 70% общественных наблюдателей - это студенты и активная молодежь, которые выразили свое желание участвовать именно в "чистоте" выборов - проконтролировать, зафиксировать... Но есть у нас и представители старшего поколения. Например, самому старшему общественному наблюдателю в районе 80 лет. Он прошел все обучение, посетил все семинары, проконсультировался по всем возможным вопросам", - рассказала Запольских.

Она также заявила, что от работы общественных наблюдателей зависят легитимность выборов, доверие граждан: "Есть те, кто не ходит на выборы, потому что думают, что за них все решено заранее. Чтобы этого не было, как раз и открылся институт общественного наблюдателя. Любой мог прийти и записаться в общественные наблюдатели".