Общественный наблюдатель на выборах президента РФ Милена Запольских: "На нас нет административного давления"

В программе "Клуб 24" на телеканале "Россия-24" 16 марта обсуждали прозрачность и чистоту выборов президента РФ, которые пройдут по всей стране в это воскресенье, 18 марта. Одной из участниц обсуждения стала координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских.
Она рассказала, что каждый желающий мог стать общественным наблюдателем, но для этого ему необходимо было потратить немало времени, ведь наблюдатель должен пройти обучение. Ряд заявителей в процессе учебы отказался от этой роли, поскольку поняли, насколько высока ответственность перед избирателями. Кроме того, такой вид общественной работы отнимает много личного времени как в сам день выборов, так и в процессе подготовки.
"На нас нет административного давления, мы независимы от политических взглядов, но при этом обязательств перед избирателями у нас больше, чем у наблюдателей от партий или кандидатов. Мы отвечаем перед людьми и реагируем на их сигналы", - прокомментировала Милена Запольских.
Она отметила, что раньше наблюдателей на участки направляли от политических партий или кандидатов, а с этого года, на президентских выборах, работают общественные и независимые наблюдатели.
"В Октябрьском районе Самары около 70% общественных наблюдателей - это студенты и активная молодежь, которые выразили свое желание участвовать именно в "чистоте" выборов - проконтролировать, зафиксировать... Но есть у нас и представители старшего поколения. Например, самому старшему общественному наблюдателю в районе 80 лет. Он прошел все обучение, посетил все семинары, проконсультировался по всем возможным вопросам", - рассказала Запольских.
Она также заявила, что от работы общественных наблюдателей зависят легитимность выборов, доверие граждан: "Есть те, кто не ходит на выборы, потому что думают, что за них все решено заранее. Чтобы этого не было, как раз и открылся институт общественного наблюдателя. Любой мог прийти и записаться в общественные наблюдатели".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.