Александр Дроботов: отличие кампании-2018 от предыдущих выборов - огромное количество общественных наблюдателей

В программе "Клуб 24" на телеканале "Россия-24" 16 марта обсуждали прозрачность и чистоту выборов президента РФ, которые пройдут по всей стране 18 марта. В ней принял участие наблюдатель на выборах президента РФ, председатель комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты Тольятти Александр Дроботов.

Он отметил, что явное отличие этой кампании от всех предыдущих выборов - огромное количество привлеченных общественных наблюдателей.

"Задача общественного наблюдателя - в случае выявления замечания стараться их исправлять, нет задачи делать скандал из тех замечаний, которые можно исправлять по ходу. Это очень важно. Тогда как ранее ангажированные политическими партиями наблюдатели могли из пустячка делать проблему и просто блокировали работу на отдельных избирательных участках. У нас такой задачи нет, мы должны помогать делать выборный процесс открытым", - считает Александр Дроботов.