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Выборы Власть и политика

Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова встретилась с наблюдателями ОБСЕ

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 марта, состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой с международными наблюдателями Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В Самаре ОБСЕ представляли Мария Херкенхофф (Германия), Стивен Янг (США), Карл Йохан Диттрих Халлберг (Швеция), и Анна-Кристина Карианнен (Финляндия). Что интересно, американец оказался самым опытным в делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В России в качестве наблюдателя он уже в 15-й раз.

В настоящее время в России работают 60 долгосрочных наблюдателей, на период голосования приехало еще 400 краткосрочных наблюдателей. В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс подготовки и проведения выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их отчетов будет составлен сводный доклад с рекомендациями ОБСЕ.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, например, организацию видеонаблюдения на участках. По мнению Стивена Янга, это безусловно говорит о прозрачности выборов.

Также международных наблюдателей заинтересовало содержание звонков, поступающих на горячую линию приемной Уполномоченного по правам человека. За 2018 год поступило порядка 30 обращений, касающихся предвыборной кампании. При этом в большинстве случаев это были не жалобы, а обращения за консультацией, разъяснениями.

Обсуждались и способы повышения явки на выборах. Стивен Янг заметил, что в США также стремятся привлечь как можно больше избирателей на участки. Лично он нашел такой способ: когда они с супругой ходили голосовать, то всегда брали с собой своих маленьких детей. Дети выросли и не пропускают теперь ни одних выборов.

Особый интерес наблюдателей вызвало такое нововведение в российском выборном законодательстве, как предоставление права гражданам голосовать по месту пребывания. По словам Ольги Гальцовой, в Самарской области этим правом воспользовалось, по предварительным данным, около 20 тыс. человек, а по всей России — 4,5 млн человек.

По итогам встречи Ольга Гальцова рассказала, что встречи с международными наблюдателями — это традиция.  "Это очень полезно — встречаться с людьми, которые имеют богатый опыт, могут оценить со стороны, как у нас реализуется избирательное право, — отметила Уполномоченный по правам человека. — Могу сказать, что легитимность и прозрачность наших выборов ни у кого из международных наблюдателей вопросов не вызвали".

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Последние комментарии

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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