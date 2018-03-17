Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова встретилась с наблюдателями ОБСЕ

В субботу, 18 марта, состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой с международными наблюдателями Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В Самаре ОБСЕ представляли Мария Херкенхофф (Германия), Стивен Янг (США), Карл Йохан Диттрих Халлберг (Швеция), и Анна-Кристина Карианнен (Финляндия). Что интересно, американец оказался самым опытным в делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В России в качестве наблюдателя он уже в 15-й раз.

В настоящее время в России работают 60 долгосрочных наблюдателей, на период голосования приехало еще 400 краткосрочных наблюдателей. В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс подготовки и проведения выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их отчетов будет составлен сводный доклад с рекомендациями ОБСЕ.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, например, организацию видеонаблюдения на участках. По мнению Стивена Янга, это безусловно говорит о прозрачности выборов.

Также международных наблюдателей заинтересовало содержание звонков, поступающих на горячую линию приемной Уполномоченного по правам человека. За 2018 год поступило порядка 30 обращений, касающихся предвыборной кампании. При этом в большинстве случаев это были не жалобы, а обращения за консультацией, разъяснениями.

Обсуждались и способы повышения явки на выборах. Стивен Янг заметил, что в США также стремятся привлечь как можно больше избирателей на участки. Лично он нашел такой способ: когда они с супругой ходили голосовать, то всегда брали с собой своих маленьких детей. Дети выросли и не пропускают теперь ни одних выборов.

Особый интерес наблюдателей вызвало такое нововведение в российском выборном законодательстве, как предоставление права гражданам голосовать по месту пребывания. По словам Ольги Гальцовой, в Самарской области этим правом воспользовалось, по предварительным данным, около 20 тыс. человек, а по всей России — 4,5 млн человек.

По итогам встречи Ольга Гальцова рассказала, что встречи с международными наблюдателями — это традиция. "Это очень полезно — встречаться с людьми, которые имеют богатый опыт, могут оценить со стороны, как у нас реализуется избирательное право, — отметила Уполномоченный по правам человека. — Могу сказать, что легитимность и прозрачность наших выборов ни у кого из международных наблюдателей вопросов не вызвали".