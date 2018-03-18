В регионе началось голосование на выборах президента

В воскресенье, 18 марта, в 8:00 в Самарской области началось голосование на выборах президента страны. Оно продлится до 20:00.
В регионе будут работать 1789 избирательных участков. В этом году открыты три временных избирательных участка — они будут работать на предприятиях непрерывного цикла (ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод").
В списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.
В качестве общественных наблюдателей в регионе будут трудиться почти 3 тыс. человек. Также в регионе присутствуют иностранные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ.
80% населения области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.
Охрану общественного порядка в день выборов будут обеспечивать более 6 тыс. сотрудников полиции.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.