В регионе началось голосование на выборах президента

В воскресенье, 18 марта, в 8:00 в Самарской области началось голосование на выборах президента страны. Оно продлится до 20:00.

В регионе будут работать 1789 избирательных участков. В этом году открыты три временных избирательных участка — они будут работать на предприятиях непрерывного цикла (ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод").

В списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.

В качестве общественных наблюдателей в регионе будут трудиться почти 3 тыс. человек. Также в регионе присутствуют иностранные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ.

80% населения области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.

Охрану общественного порядка в день выборов будут обеспечивать более 6 тыс. сотрудников полиции.