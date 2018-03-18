Международные наблюдатели посетили избирательные участки

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), находящиеся в Самарской области, в воскресенье, 18 марта, посетили ряд избирательных участков.
Так, международные наблюдатели от ОБСЕ Эндрю Макинти (Шотландия) и Арвид Андрес Лиден (Швеция) познакомились с ходом голосования на избирательном участке в пос. Мехзавод в школе № 156.
"Мы смотрим на весь процесс голосования, — сообщил Эндрю Макинти. — Сколько избирателей должно придти по избирательным спискам, есть ли правильная документация, как члены избирательной комиссии справляются с проблемами, если они возникают. Знакомимся с наблюдателями, которые присутствуют на выборах".
Международный наблюдатель отметил, что в течение периода голосования они посетят несколько избирательных участков. В конце дня вся собранная информация будет направлена в центральный офис ОБСЕ в Москве, который уже завтра утром сделает заявление по итогам выборов.
Избирательные участки в ДК "Чайка" в пос. Управленческий посетил независимый международный наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес. "Роль наблюдателя — следить за процессом избрания, чтобы все было в рамках международного права и познакомится с вашим процессом голосования, — рассказал он. — Чем более прозрачен избирательный процесс, тем лучше".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.