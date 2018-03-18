В воскресенье, 18 марта, глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в школе № 69.
"Сегодня мы выбираем будущее нашей страны — первое лицо государства. Человека, который будет формировать как внешнюю, так и внутреннюю политику нашей страны, который будет принимать важнейшие решения и нести за них полную ответственность. Именно поэтому крайне важно не оставаться в стороне от этого события и проголосовать за того кандидата, которому вы действительно доверяете", — сказала Елена Лапушкина.
Также глава города приняла участие в рейтинговом голосовании по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Как и все горожане, Елена Лапушкина голосовала по двум спискам: выбирала из общегородских и районных общественных пространств те, которые, по ее мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
"Я очень люблю наш город и искренне хочу, чтобы он развивался, менялся в лучшую сторону и становился комфортнее. Как неравнодушный житель Самары я использовала предоставленную возможность повлиять на ее внешний вид и выбрала те общественные пространства, которые мне ближе всего", — заявила Елена Лапушкина.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.