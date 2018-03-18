Владимир Звоновский: "Пока явка на выборах превышает уровень 2012 года"

В воскресенье, 18 марта, жители региона продолжают голосовать на выборах президента РФ. О ходе голосования высказываются авторитетные эксперты.

Так, президент "Фонда социальных исследований" Владимир Звоновский заявил, что явку избирателей нельзя назвать сверхвысокой, однако, она пока превышает уровень 2012 года, как в стране, так и по региону.

"С 1996 года активность избирателей на президентских выборов не сильно варьировалась и достигала 64-70%", — сообщил эксперт.

В числе отличий текущей кампании Звоновский назвал высокую техническую оснащенность. "Если оценивать техническую вооруженность избирательной комиссии — на прошлых выборах и на нынешних — это небо и земля. Ранее все делалось на бумажных носителях, теперь все завязано на гаджетах. Даже мы, социологи, теперь все опросы проводим на планшетах", — рассказал эксперт.