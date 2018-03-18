Владимир Звоновский: "Пока явка на выборах превышает уровень 2012 года"

В воскресенье, 18 марта, жители региона продолжают голосовать на выборах президента РФ. О ходе голосования высказываются авторитетные эксперты.
Так, президент "Фонда социальных исследований" Владимир Звоновский заявил, что явку избирателей нельзя назвать сверхвысокой, однако, она пока превышает уровень 2012 года, как в стране, так и по региону.
"С 1996 года активность избирателей на президентских выборов не сильно варьировалась и достигала 64-70%", — сообщил эксперт.
В числе отличий текущей кампании Звоновский назвал высокую техническую оснащенность. "Если оценивать техническую вооруженность избирательной комиссии — на прошлых выборах и на нынешних — это небо и земля. Ранее все делалось на бумажных носителях, теперь все завязано на гаджетах. Даже мы, социологи, теперь все опросы проводим на планшетах", — рассказал эксперт.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.