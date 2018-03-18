Общественный наблюдатель Марина Давыдова: "К нам приходят голосовать целыми семьями"

18 марта на 1790 участках избирательных комиссий в регионе работает почти 3 тыс. общественных наблюдателей. Следить за их отзывами в социальных сетях можно благодаря хэштегам: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.

Жительница Самары Марина Давыдова работает в УИК 2804, который расположен во Дворце культуры "Нефтяник" в Куйбышевском районе Самары.

На своей странице в социальной сети "Вконтакте" девушка отмечает, что к ним приходят целыми семьями. Она также рассказывает, как на избирательных участках встречают юных россиян: "Деткам, прибывшим на голосование, вручаются наклейки с веселыми смайликами и символикой дня выборов".