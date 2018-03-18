Общественный наблюдатель Марина Давыдова: "К нам приходят голосовать целыми семьями"

18 марта на 1790 участках избирательных комиссий в регионе работает почти 3 тыс. общественных наблюдателей. Следить за их отзывами в социальных сетях можно благодаря хэштегам: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.
Жительница Самары Марина Давыдова работает в УИК 2804, который расположен во Дворце культуры "Нефтяник" в Куйбышевском районе Самары.
На своей странице в социальной сети "Вконтакте" девушка отмечает, что к ним приходят целыми семьями. Она также рассказывает, как на избирательных участках встречают юных россиян: "Деткам, прибывшим на голосование, вручаются наклейки с веселыми смайликами и символикой дня выборов".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.