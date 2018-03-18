Общественный наблюдатель Светлана Климачева: "Все проходит в хорошей доброй обстановке"

18 марта, в день выборов президента России, в Самарской области работает почти 3 тыс. общественных наблюдателей — граждан, в чьи задачи входят контроль за чистотой и прозрачностью процесса. Работают также наблюдатели от кандидатов и партий.
Общественные наблюдатели активно делятся своими впечатлениями от процесса в социальных сетях под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.
Жительница Самары Светлана Климачева в качестве общественного наблюдателя отметила ситуацию на участках пос. Управленческий в Самаре. "Все происходит в хорошей, доброй обстановке. Управленческий голосует", — отметила женщина на своей странице Вконтакте.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.