Общественный наблюдатель Светлана Климачева: "Все проходит в хорошей доброй обстановке"

18 марта, в день выборов президента России, в Самарской области работает почти 3 тыс. общественных наблюдателей — граждан, в чьи задачи входят контроль за чистотой и прозрачностью процесса. Работают также наблюдатели от кандидатов и партий.

Общественные наблюдатели активно делятся своими впечатлениями от процесса в социальных сетях под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.

Жительница Самары Светлана Климачева в качестве общественного наблюдателя отметила ситуацию на участках пос. Управленческий в Самаре. "Все происходит в хорошей, доброй обстановке. Управленческий голосует", — отметила женщина на своей странице Вконтакте.