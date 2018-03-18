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Выборы Власть и политика

Отрадненцы выбирают будущее страны и родного города

ОТРАДНЫЙ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном избирательные участки полностью были готовы к приему жителей еще до открытия. Всего их 20, на каждом — независимые наблюдатели. Помогают блюсти порядок сотрудники правоохранительных органов.

"В первые минуты избиратели очень активны. Идут, вот видите, очереди стоят у нас. Надеемся, так и будет в течение дня, явка будет хорошая", — сообщил председатель участковой избирательной комиссии № 21-15 Алексей Юдаков.

С 9 утра в Отрадном стартовал федеральный проект "Вместе — целая страна". На участках открылись выставки, начались флешмобы и концерты. В спорткомплексе "Шанс" избирателей встречал песнями народный вокальный ансамбль "Чуди-лей".

"У меня настроение прекрасное, очень даже. Я довольна. И проголосовала, и слушаю концерт. Просто замечательно, несмотря на погоду. Праздник! Я за два месяца думала, хоть бы только не заболеть, лишь бы только проголосовать. И я знаю, что я проголосовала за хорошего человека. Будем хорошо жить!" — поделилась жительница Отрадного Людмила Попова.

Те, кто все-таки не смог прийти на участки для голосования по состоянию здоровья, тоже не остались в стороне. С самого утра члены избирательной комиссии выезжают на дом к горожанам.

 "Я болею, у меня сахарный диабет. Поэтому мне понадобилось голосовать за нашу страну по месту жительства и я ценю эту возможность. Чувствую радость, чувствую заботу о нас",  — рассказала Мария Гришина.

Не стал откладывать "на потом" и глава Отрадного. Причем воспользовался Александр Бугаков уникальной возможностью проголосовать по месту нахождения, а не регистрации. Свой бланк глава города заполнил на ближайшем к работе участке, так — удобнее.

"Пришлось даже отстоять небольшую очередь, минуту-две. Сегодня мы выбираем президента Российской Федерации, это важное событие для всей страны, для всего народа. И я думаю, гражданский долг каждого человека, каждого избирателя в нашем городе и во всей стране прийти и проголосовать. Уверен, народ выберет достойного президента", — поделился впечатлениями Александр Бугаков.

Сегодня отрадненцы выбирают не только своего президента. Горожане после голосования оценивают один из трех дизайн-проектов по благоустройству центра Отрадного в рамках реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда". В этом году работы пройдут на городской площади в районе фонтана, бульваре Узилова или Липовой аллее.

Любовь Демина считает, что право выбора самими жителями самого важного, по их мнению, проекта — как раз лишний шанс продемонстрировать свое участие в жизни города. "Чтобы все было красиво, чтобы комфортно было — это же самим приятно", — отметила она.

Только на 10 утра явка в Отрадном составила 64,5%, что примерно на 15% выше, чем в среднем по Самарской области. Но на участки приходят все новые и новые избиратели, делятся своими эмоциями в соцсетях и с соседями, подавая собственный пример проявления активной гражданской позиции.

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Последние комментарии

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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