Политолог Андрей Колядин о явке на выборах: есть все шансы превзойти результаты 2012 года

В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 15:00 составляет 49,23%, проголосовало 1,19 млн избирателей. Эти цифры Волга Ньюс прокомментировал экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и бывший чиновник администрации президента РФ, политолог Андрей Колядин.

"Во время драки с медведем шкуру не делят, радоваться преждевременно, — выражаясь на языке Эзопа, объяснил эксперт. — Рано в фанфары трубить. Но охотник пока имеет все шансы превзойти итоги 2012 года. Пока можно сказать, что промежуточные результаты выборов опережают тренды предыдущей кампании".