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Выборы Власть и политика

Политолог Андрей Колядин о явке на выборах: есть все шансы превзойти результаты 2012 года

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 15:00 составляет 49,23%, проголосовало 1,19 млн избирателей. Эти цифры Волга Ньюс прокомментировал экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и бывший чиновник администрации президента РФ, политолог Андрей Колядин.

"Во время драки с медведем шкуру не делят, радоваться преждевременно, — выражаясь на языке Эзопа, объяснил эксперт. — Рано в фанфары трубить. Но охотник пока имеет все шансы превзойти итоги 2012 года. Пока можно сказать, что промежуточные результаты выборов опережают тренды предыдущей кампании".

 

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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