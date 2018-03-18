Явка на выборах президента на 15:00 по области достигла почти 50%

В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 15:00 составляет 49,23%, сообщили в избирательной комиссии региона. Проголосовало 1,19 млн избирателей.

По Самаре этот показатель составляет 42,11%. Наибольшую активность по-прежнему демонстрируют Красноармейский (74,97%) и Пестравский (74,92%) районы. Самая низкая явка пока у Самарского (39,74%) и Кировского (40,02%) районов Самары.