Первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин принял участие в голосовании

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны. Первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин проголосовал в Новокуйбышевске.
"В этот день все жители родного Новокуйбышевска, Самарской области и страны в целом выбирают свое будущее на ближайшие 6 лет. Наш кандидат по честному и открыто отработал, донес информацию до избирателей, и уже люди своим голосованием будут давать оценку кандидатам и нести персональную ответственность за то будущее, которое они изберут", — рассказал Алексей Лескин.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.