Первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин принял участие в голосовании

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны. Первый секретарь самарского обкома КПРФ Алексей Лескин проголосовал в Новокуйбышевске.

"В этот день все жители родного Новокуйбышевска, Самарской области и страны в целом выбирают свое будущее на ближайшие 6 лет. Наш кандидат по честному и открыто отработал, донес информацию до избирателей, и уже люди своим голосованием будут давать оценку кандидатам и нести персональную ответственность за то будущее, которое они изберут", — рассказал Алексей Лескин.