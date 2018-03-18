Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер"

На 17:00 видеонаблюдатели ситуационного центра Самарского независимого наблюдения зафиксировали 261 замечание, которое требует проверки. По словам члена избирательной комиссии Самарской области Оксаны Кругловой, из них обработано около 90%.
"Примерно 50% сообщений не подтвердились, всё остальное исправимо, — отметила она. — То есть эти замечания или уже были исправлены членами избирательных комиссий, или исправляется сейчас. В основном это технические проблемы. Например, в камеры не попадают увеличенные формы протоколов, либо как-то некорректно расположены кабинки для голосования. Есть и такие примеры: в целях организации праздника были повешены воздушные шарики, которые закрывают обзор. Все это легко устраняется".
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.