Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер"

На 17:00 видеонаблюдатели ситуационного центра Самарского независимого наблюдения зафиксировали 261 замечание, которое требует проверки. По словам члена избирательной комиссии Самарской области Оксаны Кругловой, из них обработано около 90%.

"Примерно 50% сообщений не подтвердились, всё остальное исправимо, — отметила она. — То есть эти замечания или уже были исправлены членами избирательных комиссий, или исправляется сейчас. В основном это технические проблемы. Например, в камеры не попадают увеличенные формы протоколов, либо как-то некорректно расположены кабинки для голосования. Есть и такие примеры: в целях организации праздника были повешены воздушные шарики, которые закрывают обзор. Все это легко устраняется".