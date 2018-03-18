Общественный наблюдатель Ольга Кильдярова: "Важен голос каждого"

"Волга Ньюс" продолжает мониторинг соцсетей с отзывами общественных наблюдателей о ходе голосования в Самарской области.
Общественный наблюдатель Олга Кильдярова работает на участке 5028 на ул. Черемшанской, 2а. На данном участке установлены системы КОИБ. Перед стартом голосования девушка приняла участие в их проверке и удостоверилась в том, что урны пустые.
Первую волну голосующих Оля Кильдярова отметила уже в первые минуты работы избирательного участка.
Замечаний к процессу голосования, согласно информации из ее постов, зафиксировано не было. На 17:30, по ее словам, на участке проголосовало 1220 человек.
Ольга Кильдярова не только наблюдает, но и голосует в первый раз — в честь важного события девушке преподнесли подарок — обложку на паспорт "Я люблю Россию".
Во второй половине дня она отправилась вместе с членами избирательной комиссии на поквартирный обход граждан, которые написали заявление для голосования на дому.
"Есть люди, которые написали заявления, по разным причинам они не могут прийти проголосовать на участок, и мы приходим к ним на дом. Важен голос каждого", — написала Оля Кильдярова.
Общественные наблюдатели активно делятся своими впечатлениями под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.