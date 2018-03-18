Общественный наблюдатель Ольга Кильдярова: "Важен голос каждого"

"Волга Ньюс" продолжает мониторинг соцсетей с отзывами общественных наблюдателей о ходе голосования в Самарской области.

Общественный наблюдатель Олга Кильдярова работает на участке 5028 на ул. Черемшанской, 2а. На данном участке установлены системы КОИБ. Перед стартом голосования девушка приняла участие в их проверке и удостоверилась в том, что урны пустые.

Первую волну голосующих Оля Кильдярова отметила уже в первые минуты работы избирательного участка.

Замечаний к процессу голосования, согласно информации из ее постов, зафиксировано не было. На 17:30, по ее словам, на участке проголосовало 1220 человек.

Ольга Кильдярова не только наблюдает, но и голосует в первый раз — в честь важного события девушке преподнесли подарок — обложку на паспорт "Я люблю Россию".

Во второй половине дня она отправилась вместе с членами избирательной комиссии на поквартирный обход граждан, которые написали заявление для голосования на дому.

"Есть люди, которые написали заявления, по разным причинам они не могут прийти проголосовать на участок, и мы приходим к ним на дом. Важен голос каждого", — написала Оля Кильдярова.

Общественные наблюдатели активно делятся своими впечатлениями под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.