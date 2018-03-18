Оксана Круглова: "Наплыв избирателей — это не нарушение"

Продолжается работа ситуационного центра Самарского независимого наблюдения. На 18:00 зафиксировано 283 замечания, которые требует проверки.

"В Автозаводском районе Тольятти на один из избирательных участков пришло очень много людей. Они загораживают собой камеры видеонаблюдения, и поэтому не видно, что происходит на участке. Конечно же, это не является нарушением", — отметила член избирательной комиссии Самарской области Оксана Круглова.