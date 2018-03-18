Екатерина Колесникова: "Менталитет у людей меняется, и на выборы мы сейчас идем осознанно"

В воскресенье, 18 марта, заканчивается голосование на выборах президента РФ. О его ходе высказываются эксперты.

"Я считаю, что выборы в Самарской области проходят достаточно честно, — отмечает политический обозреватель Екатерина Колесникова. — Особенно по сравнению с тем шумом, который у нас был в 2016 году на выборах в Государственную думу. "Каруселей" у нас, вроде, не было замечено. Я думаю, что в целом у нас всё хорошо, и каких-то значимых, каких-то грубейших нарушений нет. И я не думаю, что они потом вскроются. Я думаю, что менталитет у людей меняется, и на выборы мы сейчас идем осознанно".