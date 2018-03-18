Екатерина Колесникова: "Менталитет у людей меняется, и на выборы мы сейчас идем осознанно"

В воскресенье, 18 марта, заканчивается голосование на выборах президента РФ. О его ходе высказываются эксперты.
"Я считаю, что выборы в Самарской области проходят достаточно честно, — отмечает политический обозреватель Екатерина Колесникова. — Особенно по сравнению с тем шумом, который у нас был в 2016 году на выборах в Государственную думу. "Каруселей" у нас, вроде, не было замечено. Я думаю, что в целом у нас всё хорошо, и каких-то значимых, каких-то грубейших нарушений нет. И я не думаю, что они потом вскроются. Я думаю, что менталитет у людей меняется, и на выборы мы сейчас идем осознанно".
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.