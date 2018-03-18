На канале "Россия-24. Самара" идет телемарафон, посвященный выборам

На телеканале "Россия-24. Самара" идет большой телемарафон, посвященный выборам президента России.

В течение нескольких часов в студии будут обсуждать ход самого голосования и агитационной компании, представят слово общественникам и политикам.

Участие в телемарафоне принимут около 30 экспертов, среди которых председатель облизбиркома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кудряшов и другие.