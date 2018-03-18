На канале "Россия-24. Самара" идет телемарафон, посвященный выборам

На телеканале "Россия-24. Самара" идет большой телемарафон, посвященный выборам президента России.
В течение нескольких часов в студии будут обсуждать ход самого голосования и агитационной компании, представят слово общественникам и политикам.
Участие в телемарафоне принимут около 30 экспертов, среди которых председатель облизбиркома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кудряшов и другие.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.