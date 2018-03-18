Ирина Скупова: "Выборы президента – это удивительное политическое приключение"

В эти минуты в региональном эфире "Россия-24. Самара" проходит марафон, посвященный итогам дня выборов в стране и губернии. Один из гостей студии — советник губернатора Самарской области Ирина Скупова рассказала о работе ситуационного центра и общественных наблюдателей.
Напомним, эта выборная кампания отличается от всех предыдущих, в том числе и наличием на них общественников. Ранее, наблюдателями на избирательных участках являлись преимущественно ангажированные партиям или кандидатам люди.
На этих выборах почти 3 тыс. человек приняли участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Их главной задачей стало обеспечение прозрачности выборного процесса. Все они прошли обучение, записаться мог любой желающий через общественные палаты региона.
В день выборов наблюдатели трудились на избирательных участках, а также в ситуационном центре, куда был налажен видеосигнал с камер наблюдения с 1 тыс. УИК региона. В центре работали мобильные группы, которые, в случае поступления обращения, требующего выезда на место, отправлялись на УИК для детального разбора ситуации.
"Наблюдение дало не только знания о том, что на самом деле происходит на участках, оно дало элемент некоего примирения и консолидации", — поделилась впечатлениями от работы общественных наблюдателей Ирина Скупова, курировавшая этот проект по поручению главы региона Дмитрия Азарова.
Она отметила, что если кто-то сомневается в явке, то он может посмотреть записи и увидеть, как много людей было на участках и буквально пересчитать всех по головам.
"На этих выборах работали как опытные профессиональные наблюдатели, так и общественники — от студентов до пенсионеров. Они были мотивированы и обучены не только избирательному законодательству, но и умению объясняться с обществом по болезненным вопросам. Легитимность — это не только проценты по явке, по кандидатам. Важной частью легитимности является доверие. А доверие — это то, как мы объясняемся с людьми по сложным вопросам. Людям нужно корректно объяснять, например, почему нельзя вдвоем заходить в одну кабинку", — рассказала советник губернатора.
Ирина Скупова рассказала, что в день выборов она объездила несколько участков, побывала в ситуационном центре, общалась как с гражданами, так и с наблюдателями, в том числе приехавшими из-за рубежа. На вопрос ведущего ГТРК "Самара" Олега Моргунова, как удалось замотивировать такое большое количество людей потратить выходной день на общественную, неоплачиваемую работу, Ирина Скупова ответила так: "Выборы президента — это удивительное политическое приключение, которое бывает раз в шесть лет. Человек становится носителем нового исторического знания и явления — какими деньгами это можно окупить? Он потом внукам будет рассказывать, что он менял историю и делал этот новый виток в понимании выборов. Деньгами не измерить того вклада, который вносят люди в изменение сознания".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.