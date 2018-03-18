Ирина Скупова: "Выборы президента – это удивительное политическое приключение"

В эти минуты в региональном эфире "Россия-24. Самара" проходит марафон, посвященный итогам дня выборов в стране и губернии. Один из гостей студии — советник губернатора Самарской области Ирина Скупова рассказала о работе ситуационного центра и общественных наблюдателей.

Напомним, эта выборная кампания отличается от всех предыдущих, в том числе и наличием на них общественников. Ранее, наблюдателями на избирательных участках являлись преимущественно ангажированные партиям или кандидатам люди.

На этих выборах почти 3 тыс. человек приняли участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Их главной задачей стало обеспечение прозрачности выборного процесса. Все они прошли обучение, записаться мог любой желающий через общественные палаты региона.

В день выборов наблюдатели трудились на избирательных участках, а также в ситуационном центре, куда был налажен видеосигнал с камер наблюдения с 1 тыс. УИК региона. В центре работали мобильные группы, которые, в случае поступления обращения, требующего выезда на место, отправлялись на УИК для детального разбора ситуации.

"Наблюдение дало не только знания о том, что на самом деле происходит на участках, оно дало элемент некоего примирения и консолидации", — поделилась впечатлениями от работы общественных наблюдателей Ирина Скупова, курировавшая этот проект по поручению главы региона Дмитрия Азарова.

Она отметила, что если кто-то сомневается в явке, то он может посмотреть записи и увидеть, как много людей было на участках и буквально пересчитать всех по головам.

"На этих выборах работали как опытные профессиональные наблюдатели, так и общественники — от студентов до пенсионеров. Они были мотивированы и обучены не только избирательному законодательству, но и умению объясняться с обществом по болезненным вопросам. Легитимность — это не только проценты по явке, по кандидатам. Важной частью легитимности является доверие. А доверие — это то, как мы объясняемся с людьми по сложным вопросам. Людям нужно корректно объяснять, например, почему нельзя вдвоем заходить в одну кабинку", — рассказала советник губернатора.

Ирина Скупова рассказала, что в день выборов она объездила несколько участков, побывала в ситуационном центре, общалась как с гражданами, так и с наблюдателями, в том числе приехавшими из-за рубежа. На вопрос ведущего ГТРК "Самара" Олега Моргунова, как удалось замотивировать такое большое количество людей потратить выходной день на общественную, неоплачиваемую работу, Ирина Скупова ответила так: "Выборы президента — это удивительное политическое приключение, которое бывает раз в шесть лет. Человек становится носителем нового исторического знания и явления — какими деньгами это можно окупить? Он потом внукам будет рассказывать, что он менял историю и делал этот новый виток в понимании выборов. Деньгами не измерить того вклада, который вносят люди в изменение сознания".