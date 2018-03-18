После обработки более 20% протоколов Владимир Путин набирает в регионе 77,67%

По итогам обработки 21,69% протоколов УИКов в Самарской области 77,67% проголосовавших избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина.
11% набирает Павел Грудинин (КПРФ), 5,86% - Владимир Жириновский (ЛДПР) получил, 1,63% - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива").
Остальные кандидаты в президенты набрали менее 1% голосов.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.