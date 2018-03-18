После обработки более 20% протоколов Владимир Путин набирает в регионе 77,67%

По итогам обработки 21,69% протоколов УИКов в Самарской области 77,67% проголосовавших избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина.

11% набирает Павел Грудинин (КПРФ), 5,86% - Владимир Жириновский (ЛДПР) получил, 1,63% - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива").

Остальные кандидаты в президенты набрали менее 1% голосов.