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Выборы Власть и политика

Илья Крушинин: "От наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершилось голосование на выборах президента РФ. Координатор общественных наблюдателей по Советскому району Самары Илья Крушинин отметил, что выборы прошли спокойно, никаких серьезных замечаний не зарегистрировано не было.

"По Советскому району выборы прошли очень спокойно, — говорит Илья Крушинин. — Существенных нарушений не было. Были мелкие — не так висело, не там стояло. Все подвинули, все исправили, никаких серьезных проблем не возникло. В Советском районе КОИБами оснащено много участков. Там уже завершен подсчет голосов. Все прошло хорошо, от наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало".

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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