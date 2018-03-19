Владимир Путин в Самарской области набрал 75,82% при явке 66,91%

Владимир Путин на прошедших президентских выборах набрал в Самарской области 75,82% голосов избирателей.

За Павла Грудинина проголосовало 11,63% пришедших на участки, Владимира Жириновского - 6,02%, Ксению Собчак - 1,99%, Григория Явлинского - 1,1%. Планку в 1% не смогли преодолеть Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,71%) и Сергей Бабурин (0,66%).

Итоговая явка в Самарской области составила 66,91%. В Самаре проголосовали 59,68% избирателей, в Тольятти - 60,50%, в малых городах - 69,76%, в сельских районах - 83,62%.

Наибольшую явку продемонстрировал Хворостянский район - 98,76%. Больше 95% проголосовало в Клявлинском (95,92%), Челно-Вершинском (95,34%) и Приволжском (95,11%) районах.

Если сравнивать прошедшую кампанию с президентскими выборами 2012 г., то можно констатировать увеличение явки на 6,11% (с 60,8%), а также рост поддержки Владимира Путина на 17,26% (с 58,56%).