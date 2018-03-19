Владимир Путин в Самарской области набрал 75,82% при явке 66,91%

Владимир Путин на прошедших президентских выборах набрал в Самарской области 75,82% голосов избирателей.
За Павла Грудинина проголосовало 11,63% пришедших на участки, Владимира Жириновского - 6,02%, Ксению Собчак - 1,99%, Григория Явлинского - 1,1%. Планку в 1% не смогли преодолеть Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,71%) и Сергей Бабурин (0,66%).
Итоговая явка в Самарской области составила 66,91%. В Самаре проголосовали 59,68% избирателей, в Тольятти - 60,50%, в малых городах - 69,76%, в сельских районах - 83,62%.
Наибольшую явку продемонстрировал Хворостянский район - 98,76%. Больше 95% проголосовало в Клявлинском (95,92%), Челно-Вершинском (95,34%) и Приволжском (95,11%) районах.
Если сравнивать прошедшую кампанию с президентскими выборами 2012 г., то можно констатировать увеличение явки на 6,11% (с 60,8%), а также рост поддержки Владимира Путина на 17,26% (с 58,56%).
Последние комментарии
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.