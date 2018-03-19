Международный эксперт Константино Христоянис: "В Самаре я увидел честные выборы"

18 марта в Самарской области за ходом голосования на выборах президента РФ побывали десятки международных наблюдателей из СНГ и ОБСЕ, за чистотой и прозрачностью выборов также следили почти 3000 общественных наблюдателей.

Кроме того, в регион прибыли и международные эксперты. Один из них — юрист, работающий в Италии и Греции Константино Христоянис. Он впервые приехал в Россию и Самару, где посетил избирательный участок 3012, который расположился в 41-й школе. Впечатлениями от увиденного он поделился с журналистами.

"У меня хорошие впечатления. Я ожидал увидеть большое количество людей, приходящих голосовать. Для меня это было самым главным. Я приехал наблюдать за честными выборами и именно это я увидел", — рассказал юрист.

Напомним, задачу обеспечения максимальной открытости выборных процедур ставил глава региона Дмитрий Азаров. Подводя итоги дня голосования в эфире "Россия-24" в ночь с 18 на 19 марта, он поблагодарил наблюдателей за активность и отметил, что на выборах президента РФ в 2018 году Самарскую область посетило практически рекордное количество наблюдателей из-за рубежа. Для работы со стороны региона им были созданы все необходимые организационные возможности.

"Именно присутствие наблюдателей на избирательном участке, в том числе, независимых наблюдателей не от какой-либо политической партии, а от общественной палаты, повышает доверие людей к выборам", — подчеркнул Дмитрий Азаров.