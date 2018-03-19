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Дмитрий Азаров: "На выборах в регионе работало рекордное число иностранных наблюдателей" Международный эксперт Константино Христоянис: "В Самаре я увидел честные выборы" Владимир Путин в Самарской области набрал 75,82% при явке 66,91% В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70% Илья Крушинин: "От наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало"

Выборы Власть и политика

Международный эксперт Константино Христоянис: "В Самаре я увидел честные выборы"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта в Самарской области за ходом голосования на выборах президента РФ побывали десятки международных наблюдателей из СНГ и ОБСЕ, за чистотой и прозрачностью выборов также следили почти 3000 общественных наблюдателей.

Международный эксперт Константино Христоянис: "В Самаре я увидел честные выборы" Международный эксперт Константино Христоянис: "В Самаре я увидел честные выборы"

Кроме того, в регион прибыли и международные эксперты. Один из них — юрист, работающий в Италии и Греции Константино Христоянис. Он впервые приехал в Россию и Самару, где посетил избирательный участок 3012, который расположился в 41-й школе. Впечатлениями от увиденного он поделился с журналистами.

"У меня хорошие впечатления. Я ожидал увидеть большое количество людей, приходящих голосовать. Для меня это было самым главным. Я приехал наблюдать за честными выборами и именно это я увидел", — рассказал юрист.

Напомним, задачу обеспечения максимальной открытости выборных процедур ставил глава региона Дмитрий Азаров. Подводя итоги дня голосования в эфире "Россия-24" в ночь с 18 на 19 марта, он поблагодарил наблюдателей за активность и отметил, что на выборах президента РФ в 2018 году Самарскую область посетило практически рекордное количество наблюдателей из-за рубежа. Для работы со стороны региона им были созданы все необходимые организационные возможности.

"Именно присутствие наблюдателей на избирательном участке, в том числе, независимых наблюдателей не от какой-либо политической партии, а от общественной палаты, повышает доверие людей к выборам", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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