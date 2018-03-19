Самарская область вошла в топ-15 регионов, лидирующих по динамике итоговой явки на выборах президента

Самарская область вошла в число регионов, лидирующих по динамике итоговой явки на выборах президента России в сравнении с 2012 годом.
В топ-15, где расположились регионы, лидирующие по динамике в процентах явки, наша губерния заняла 15 место. По сравнению с 2012 годом регион прибавил 5,91%. А в топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке Самарская область заняла 10 место. По сравнению с 2012 годом в регионе на выборах президента проголосовало на 99066 человек больше.
Напомним, 18 марта в Самарской области итоговая явка составила 66,91%. Владимир Путин на прошедших выборах набрал 75,82% голосов избирателей.
За Павла Грудинина проголосовало 11,63% пришедших на участки, за Владимира Жириновского - 6,02%, за Ксению Собчак - 1,99%, за Григория Явлинского - 1,1%. Планку в 1% не смогли преодолеть Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,71%) и Сергей Бабурин (0,66%).
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весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.