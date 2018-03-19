Самарская область вошла в топ-15 регионов, лидирующих по динамике итоговой явки на выборах президента

Самарская область вошла в число регионов, лидирующих по динамике итоговой явки на выборах президента России в сравнении с 2012 годом.

В топ-15, где расположились регионы, лидирующие по динамике в процентах явки, наша губерния заняла 15 место. По сравнению с 2012 годом регион прибавил 5,91%. А в топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке Самарская область заняла 10 место. По сравнению с 2012 годом в регионе на выборах президента проголосовало на 99066 человек больше.

Напомним, 18 марта в Самарской области итоговая явка составила 66,91%. Владимир Путин на прошедших выборах набрал 75,82% голосов избирателей.

За Павла Грудинина проголосовало 11,63% пришедших на участки, за Владимира Жириновского - 6,02%, за Ксению Собчак - 1,99%, за Григория Явлинского - 1,1%. Планку в 1% не смогли преодолеть Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,71%) и Сергей Бабурин (0,66%).