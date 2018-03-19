ФСИН рассказала, как голосовали арестанты

В день выборов 18 марта в Самарской области голосовали не только законопослушные граждане, но и те, кто находится под следствием.
Те, кто выслушал приговор и был признан виновным в совершении преступления, права голоса пока лишены.
Как рассказали в УФСИН России по Самарской области, 18 марта участие в выборах приняли около полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых по различным категориям уголовных дел, голосование проходило во всех следственных изоляторах региона, а также в соматической и туберкулезной больницах.
Проголосовали также те, кто отбывает наказание в исправительном центре при ИК-10, и 150 человек под домашним арестом. Что касается последних, то часть из них заранее написали заявление, благодаря которому в сопровождении сотрудников ФСИН смогли пройтись до избирательных участков, к остальным выборы "пришли" на дом.
Последние комментарии
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.