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Выборы Власть и политика

Сергей Юрин: "Мы не попали в число тех регионов, где были "громкие" накладки"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 марта, в Самаре в день выборов президента РФ с 8 утра и до поздней ночи общественные наблюдатели в самарском ситуационном центре внимательно следили за ходом выборов президента РФ посредством видеосигналов с камер наблюдения с 1 тыс. УИК региона.

В центре работали мобильные группы, которые, в случае поступления обращения, требующего выезда на место, отправлялись на УИК для детального разбора ситуации.

Эксперты, посетившие ситуационный центр, отметили слаженную работу общественных наблюдателей. Координатор общественных наблюдателей по Советскому району Илья Крушинин отметил, что от наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало.

"По Советскому району выборы прошли очень спокойно, — говорит Илья Крушинин. — Существенных нарушений не было. Были мелкие — не так висело, не там стояло. Все подвинули, все исправили, никаких серьезных проблем не возникло".

Общественные наблюдатели отмечали, что на избирательных участках было много молодежи и молодых семей с детьми. Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей, а, наоборот, укрепили их позицию прийти и проголосовать.

Самарский политолог Сергей Юрин также посетил ситуационный центр и ознакомился с работой центра. "Мне кажется, что уровень демократичности этих выборов заложен позицией президента Российской Федерации, администрацией президента и текущим законодательством, — считает политолог. — Слава богу, что мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно "громкие" накладки, и это, на мой взгляд, разительно отличается от того, что было при предыдущем руководстве региона".

Напомним, эта выборная кампания отличается от всех предыдущих, в том числе и наличием на них общественников. Ранее наблюдателями на избирательных участках являлись преимущественно ангажированные партиям или кандидатам люди.

На этих выборах почти 3 тыс. человек приняли участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Их главной задачей стало обеспечение прозрачности выборного процесса. Все они прошли обучение, записаться мог любой желающий через общественные палаты региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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