16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Сойфер: "Рост явки связан с повышением гражданской активности населения" Михаил Маряхин: "Высокая явка - это самое яркое подтверждение легитимности выборов" Александр Дроботов: "Как показала практика, наблюдатели - востребованный общественный институт" Сергей Юрин: "Мы не попали в число тех регионов, где были "громкие" накладки" ФСИН рассказала, как голосовали арестанты

Выборы Власть и политика

Виктор Сойфер: "Рост явки связан с повышением гражданской активности населения"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

Высокая явка избирателей, зафиксированная на прошедших президентских выборах, свидетельствует о росте гражданской активности и доверия к власти, считает председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Виктор Сойфер: "Рост явки связан с повышением гражданской активности населения" Виктор Сойфер: "Рост явки связан с повышением гражданской активности населения"
Фото: Архив «ВН»

"По предварительным данным, нынешняя явка на 6-7% выше, чем в 2012 году. Ее рост связан с повышением гражданской активности населения. На это сегодня работают многие институты, включая Общественную палату. Кроме того, растет и доверие к власти. Если бы не было взаимопонимания между институтами власти и гражданским обществом, явка такой бы не была", - отмечает он.

Важную роль в росте явки сыграли и общественные наблюдатели, считает Виктор Сойфер.

"Институт общественных наблюдателей возродился после соответствующих указов президента в декабре 2017 года, - напоминает он. - В регионе на избирательные участки вышли порядка 3 тысяч наблюдателей. Это, безусловно, способствовало повышению активности электората. В Общественной палате была создана специальная группа, контролировавшая их работу. Судя по первому впечатлению, люди работали добросовестно и по полной программе. Они проходили обучение, поэтому хорошо знают права избирателей, понимают свои обязанности".

Председатель Общественной палаты выразил надежду на то, что потенциал сформировавшегося корпуса наблюдателей будет иметь длительный эффект: "Наличие большого количества активных граждан стимулирует отношение жителей региона к выборам. Когда люди видят, как их соседи контролируют происходящее на участке, они сами приобретают желание пойти на выборы".

Также Виктор Сойфер обращает внимание на то, что представители участковых комиссий, избиратели и наблюдатели сделали все, чтобы выборы были прозрачными. "Каких-либо серьезных нарушений на выборах замечено не было, хотя мониторинг проводился постоянно. Были технические неровности, которые никоим образом не влияют на результат", - говорит он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1