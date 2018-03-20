Виктор Полянский: "Понимание роли президента заставило людей прийти на выборы"

Высокая явка на прошедших выборах объясняется поддержкой политики, проводимой Владимиром Путиным и понимание роли президента, считает Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета, председатель Общественного комитета "За честные выборы".

"На мой взгляд, высокая явка объясняется тем, что основной кандидат в течение последних лет был значимым политическим деятелем, — говорит Полянский. — Он серьезно повлиял на мнение граждан о том, кто может быть выразителем интересов и действовать во благо всех российских граждан. При этом население, на мой взгляд, стало более политически грамотным.

Люди понимают, что многие внутренние трудности связаны с позиционированием нашей страны во внешних сферах — в направлениях, экономической, политической и военной деятельности. И если мы будем пренебрегать внешними интересами, наши внутренние проблемы усугубятся.

Это понимание роли президента, необходимости продолжить его политику в будущем и заставило людей прийти на выборы. И дело не в том, что народ любит президента, поэтому идет на выборы. Нет, я думаю у людей есть чисто практическое стремление к стабильности, и понимание полезности президентской политики.

Отмечу, что степень прозрачности выборов была высокой. Она обеспечивалась доступной системой видеонаблюдения. Кроме того, на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов и партий, которые особенно заинтересованы в том, чтобы все было открыто для всеобщего обозрения. И они серьезных претензий не высказывали.

Что касается нарушений — об их наличии и отсутствии говорить пока рано. Да, в течение дня голосования поступали замечания, которые необходимо проверить. Но уже сейчас можно сказать, что принципиальные нарушения найти крайне сложно".