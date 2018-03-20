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Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе Виктор Полянский: "Понимание роли президента заставило людей прийти на выборы" Виктор Сойфер: "Рост явки связан с повышением гражданской активности населения" Михаил Маряхин: "Высокая явка - это самое яркое подтверждение легитимности выборов" Александр Дроботов: "Как показала практика, наблюдатели - востребованный общественный институт"

Выборы Власть и политика

Виктор Полянский: "Понимание роли президента заставило людей прийти на выборы"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Высокая явка на прошедших выборах объясняется поддержкой политики, проводимой Владимиром Путиным и понимание роли президента, считает Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета, председатель Общественного комитета "За честные выборы".

Фото: Дмитрий Бурлаков

"На мой взгляд, высокая явка объясняется тем, что основной кандидат в течение последних лет был значимым политическим деятелем, — говорит Полянский. — Он серьезно повлиял на мнение граждан о том, кто может быть выразителем интересов и действовать во благо всех российских граждан. При этом население, на мой взгляд, стало более политически грамотным.

Люди понимают, что многие внутренние трудности связаны с позиционированием нашей страны во внешних сферах — в направлениях, экономической, политической и военной деятельности. И если мы будем пренебрегать внешними интересами, наши внутренние проблемы усугубятся.

Это понимание роли президента, необходимости продолжить его политику в будущем и заставило людей прийти на выборы. И дело не в том, что народ любит президента, поэтому идет на выборы. Нет, я думаю у людей есть чисто практическое стремление к стабильности, и понимание полезности президентской политики.

Отмечу, что степень прозрачности выборов была высокой. Она обеспечивалась доступной системой видеонаблюдения. Кроме того, на участках присутствовали наблюдатели от кандидатов и партий, которые особенно заинтересованы в том, чтобы все было открыто для всеобщего обозрения. И они серьезных претензий не высказывали.

Что касается нарушений — об их наличии и отсутствии говорить пока рано. Да, в течение дня голосования поступали замечания, которые необходимо проверить. Но уже сейчас можно сказать, что принципиальные нарушения найти крайне сложно".

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Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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