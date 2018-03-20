В губдуме создадут рабочую группу для решений вопросов малого и среднего бизнеса

Во вторник, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы обсуждали проблемы, которые сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области.
Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Ирина Титова рассказала, что проблемы существуют как на региональном, так и на федеральном уровнях.
В частности, к последнему относится вопрос использования субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. По информации ведомства, он до сих пор остается неурегулированным: в Земельном кодексе РФ нет механизмов предоставления таких участков. В качестве поддержки МСП региональное министерство предлагает разработать проект изменений в Земельный кодекс, которыми предусмотрено предоставление им земельных участков и имущества без аукционов.
Кроме того, предложено создать единую электронную цифровую подпись по принципу одного "ключа". Она будет действовать в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) для контрольно-кассовой техники и давать доступ к различным торговым площадкам, а также отчетности - в Федеральную налоговую службу, во внебюджетные фонды - и к личному кабинету налогоплательщика. Это поможет предпринимателям сократить финансовую нагрузку и убрать путаницу при работе с различными ключами доступа.
Ирина Титова отметила, что также необходимо увеличить штраф за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации до 10-40 тыс. рублей. По мнению областного министерства, такая административная ответственность будет способствовать легализации бизнеса и частично компенсирует недополученные средства от неуплаты налогов и взносов.
Председатель комитета Вячеслав Малеев подчеркнул, что проблемных вопросов еще много и для их решения будет создана рабочая группа.
"Есть федеральные нормы, которые нужно менять. Это большая работа не только нашего региона, но и других, - сказал он. - Кроме того, существуют проблемы в муниципалитетах области. Необходимо собрать руководителей городов и районов и объяснить им, что нужно делать".
Он рассказал, что в настоящее время мы классифицируем все вопросы, которые накопились у малого и среднего бизнеса, и будем их шаг за шагом решать.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html