Андрей Колядин: "Я потрясен 60-процентным результатом по явке в Самаре и Тольятти"

По итогам прошедших президентских выборов Самарская область заняла первое место по динамике явки среди 13 регионов, где за последние полгода поменялось высшее руководство. А по динамике явки к итогам 2012 г. Самарская область среди всех регионов РФ заняла 10 место.

По мнению политического консультанта Андрея Колядина, это один из лучших показателей по динамике в Российской Федерации. Так, он отметил, что в начале кампании по социологическим данным регион находился на 71 месте в списке субъектов РФ по прогнозируемой явке, а по итогу переместился на 36.

"Это даже в сравнении с показателями прошлой федеральной кампании, когда Самарская область по явке заняла 59 место, уже заслуживает уважения", — подчеркивает Андрей Колядин.

По его мнению, регион реализовал свой основной потенциал. "Наверное, уже таких скачков не будет. Но то, что позитивное движение в уважении к власти, уважении к президенту было явно заметно среди всех российских регионов, это однозначно", — считает Колядин.

Отвечая на вопрос о причинах такого заметного роста показателей в регионе, Андрей Колядин пояснил: "Если не говорить о федеральных трендах, которые сыграли очень серьезную роль (а это четыре основных направления: идеальная работа ЦИК, серьезная работа федерального штаба, работа самих кандидатов и международная обстановка, которая сыграла на явку и на голосование за президента), я бы хотел, конечно, отметить работу и областного штаба, областной власти и, конечно, Самары и Тольятти. Ни капли не принижаю успехи сельских районов, которые свыше 80% собирали голосов и явку. Они, конечно же, молодцы. Но я был совершенно потрясен 60-процентным результатом в Самаре и Тольятти. И новая власть в Самаре, и сравнительно новая власть в Тольятти очень хорошо справились со своими задачами. Плюс, конечно же, Дмитрию Азарову и его молодой команде удалось доказать, что они эффективно управляют внутренней политикой на территории региона. Это многого стоит".

Столь высокая явка, по мнению Андрея Колядина, отчасти свидетельствует о росте доверия жителей к власти. "Но я бы не торопился вешать медали на грудь. Дело в том, что явка и доверие, которые продемонстрировали избиратели, они не про власть, они про Владимира Путина. Все-таки именно он является основным драйвером решения людей пойти на выборы и проголосовать. Поэтому говорить о том, что это однозначный успех Самарской области или городов и районов нельзя. Да, они идеально сработали. Но вот такое же доверие и такое же уважение, как к Владимиру Путину и губернатору, и мэрам городов придется заслужить", — поделился своим мнением Андрей Колядин.