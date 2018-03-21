Банк "Солидарность" подал иски о банкротстве против Алексея Титова и еще троих бизнесменов

Коммерческий банк «Солидарность» добивается признания несостоятельным своего бывшего руководителя Алексея Титова, экс-депутата Сергея Ракитина и бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова, пишет "КоммерсантЪ". Ракитин задолжал кредитной организации сумму, равную займу, который получил от него бывший тогда главой «Солидарности» Алексей Титов. Претензии к Александру Швидаку могут быть связаны с неисполнением обязательств Вадимом Егиазаровым, по кредиту которого Швидак выступал поручителем.

В 2000–2014 гг. Алексей Титов был председателем совета директоров банка. После того как "Солидарность" попала в санацию и сменила собственников, Титов остался работать в структуре в качестве эксперта по стратегическому развитию. В зону его компетенций входила работа по возврату проблемных долгов, сформированных до вхождения банка в группу "Лайф". Сумма претензий "Солидарности" к бывшему руководителю в документах суда не раскрывается. В 2017 г. банк через суд уже взыскал с Алексея Титова 12 млн рублей. Согласно материалам суда, ответчик выступил поручителем по кредиту ООО "ПродТех", которое контролирует Юрий Хижняк, партнер Титова по ряду проектов.

Также банк требует признать несостоятельным бывшего депутата Самарской губернской думы Сергея Ракитина, которого также связывает с "Солидарностью" история непростых судебных отношений. В октябре 2016 г. банк обратился в суд с иском с Ракитину о взыскании 55,6 млн руб. и $150 тыс. по кредитным договорам. В феврале 2017 г. суд поддержал иск кредитной организации. Спустя два месяца в суд поступил иск Сергея Ракитина о взыскании той же суммы с Алексея Титова по договорам займа от 2013 года. Ответчик тогда заявлял, что положительное решение суда необходимо якобы обеим сторонам для урегулирования отношений с бизнес-кредиторами. Иск был удовлетворен. Сергей Ракитин не смог сообщить подробности нового судебного разбирательства. "Я пока не в курсе ни суммы требований, ни других обстоятельств. Еще не видел судебные документы", — сказал Ракитин.

Алексей Титов отказался раскрыть подробности судебного разбирательства. "Зачем я буду комментировать то, что еще не рассматривалось в судебном заседании? Будет суд, будем комментировать. Банк идет в той юридической плоскости, которую он обязан проводить в соответствии с юридической практикой, с планами финансового оздоровления банка", — сказалТитов.

Адвокат Дмитрий Натариус считает, что в запутанной кредитной истории между "Солидарностью", Алексеем Титовым и Сергеем Ракитиным последний мог выступать только посредником для получения денежных средств Титовым, который на момент заключения договора возглавлял кредитное учреждение. "Вероятно, банку не удалось получить задолженность по решению суда, один из механизмов реализации взыскания — это процедура банкротства физических лиц", — сказал адвокат.

Еще два будущих ответчика по искам кредитного учреждения — известные самарские бизнесмены Вадим Егиазаров и Александр Швидак (основные бенефициары ОАО "Волгабурмаш" и ОАО "Самарский подшипниковый завод"). В конце 2016 г. "Солидарность" взыскала с партнеров около 422 млн руб. по двум кредитам, в которых они выступали созаемщиками. По данным издания, изначально этот займ был техническим для погашения долгов одной из структур группы ВБМ. В марте 2017 г. банк и Швидак заключили мировое соглашение, в рамках которого сумма его части долга (211 млн руб.) была уменьшена вдвое. Источник в банке пояснил "Ъ", что если "Александр Швидак исполняет обязательства по своей части займа, то Вадим Егиазаров нет (долг 211 млн руб.), а по его кредиту Швидак является поручителем. Отсюда и появились исковые требования к обоим". Собеседник "Ъ" добавляет, что Александру Швидаку будет проще урегулировать свои отношения с "Солидарностью", так как он "является надлежащим плательщиком". "Что же касается Вадима Егиазарова, Алексея Титова и Сергея Ракитина, то тут перспектив для заключения мирового соглашения меньше", — говорит он. Получить комментарии Вадима Егиазарова вчера не удалось. Александр Швидак комментировать ситуацию отказался. В пресс-службе КБ "Солидарность" от комментариев по поводу исков о банкротстве отказались. "Все перечисленные лица являются клиентами банка. Мы не имеем права раскрывать информацию о порядке работы с клиентами", — сообщили в пресс-службе. "Поручители по кредитам берут на себя равные с должником риски, поэтому в данной судебной кампании банк подает парные иски и о банкротстве", — объяснил логику действий банка адвокат АК "Литис" Олег Казачек.