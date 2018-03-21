Погибшие на вокзале в Сызрани рабочие были зажаты между цистерной и забором

Погибшие на вокзале в Сызрани рабочие были зажаты между цистернами и забором, сообщили Волга Ньюс в транспортной прокуратуре Сызрани.

"Двое сотрудников вагоноремонтного депо выполняли работы, — рассказали в прокуратуре. — Но съехали две цистерны и прижали людей к железобетонному забору".

По сообщению сызранской транспортной полиции, по предварительным данным, все случилось около 15 часов 20 марта на территории вагоноремонтного депо Сызрань.

"Трое рабочих производили работы на воздушной магистрали вблизи железнодорожных путей, — говорят полицейские. — В это время по седьмому пути следовали грузовые вагоны, два из которых — порожние цистерны - сошли с рельсов, придавив двух рабочих. От полученных травм мужчины скончались на месте. Один из погибших был мастером, второй — слесарем-ремонтником. Оба были местными жителями в возрасте 40 лет. В момент происшествия третий рабочий находился на другом конце воздушной магистрали примерно в 50 метрах от места трагедии. Он не пострадал. По факту ЧП была назначена проверка".

Как сообщил Волга Ньюс источник, знакомый с ситуацией, непосредственно перед ЧП на месте происшествия было много льда и наледи.

"Может быть, это случилось из-за льда на рельсах, — предполагает источник. — По крайней мере, 21 марта на вокзале все суетятся, чистят снег и наледь везде, до самого асфальта".

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 263 части 3 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили в транспортной прокуратуре.