Погибшие на вокзале в Сызрани рабочие были зажаты между цистерной и забором

Погибшие на вокзале в Сызрани рабочие были зажаты между цистернами и забором, сообщили Волга Ньюс в транспортной прокуратуре Сызрани.
"Двое сотрудников вагоноремонтного депо выполняли работы, — рассказали в прокуратуре. — Но съехали две цистерны и прижали людей к железобетонному забору".
По сообщению сызранской транспортной полиции, по предварительным данным, все случилось около 15 часов 20 марта на территории вагоноремонтного депо Сызрань.
"Трое рабочих производили работы на воздушной магистрали вблизи железнодорожных путей, — говорят полицейские. — В это время по седьмому пути следовали грузовые вагоны, два из которых — порожние цистерны - сошли с рельсов, придавив двух рабочих. От полученных травм мужчины скончались на месте. Один из погибших был мастером, второй — слесарем-ремонтником. Оба были местными жителями в возрасте 40 лет. В момент происшествия третий рабочий находился на другом конце воздушной магистрали примерно в 50 метрах от места трагедии. Он не пострадал. По факту ЧП была назначена проверка".
Как сообщил Волга Ньюс источник, знакомый с ситуацией, непосредственно перед ЧП на месте происшествия было много льда и наледи.
"Может быть, это случилось из-за льда на рельсах, — предполагает источник. — По крайней мере, 21 марта на вокзале все суетятся, чистят снег и наледь везде, до самого асфальта".
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 263 части 3 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили в транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.