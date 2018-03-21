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Выборы Власть и политика

Александр Брод: "Активизация электората является следствием обновления руководства региона"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам прошедших 18 марта выборов президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки — по сравнению с аналогичной кампанией 2012 года она увеличилась на 6,14% и составила 66,91%.

Фото: vm.ru

Отметим, что в сравнении с другими регионами, в которых также осенью 2017 г. сменились губернаторы, это лучший показатель.

По мнению сопредседателя Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александра Брода, хорошая динамика активизации электората является следствием обновления руководства региона, "кредита доверия врио губернатора Дмитрию Азарову, который уже активно включился в руководство регионом, проявил свою мобильность, вдумчивость".
Важно при этом, что эта активизация не нагнеталась за счет административного ресурса, принуждения, подкупа, отмечает эксперт.

"Конечно, сработала и хорошая информированность избирателей. Когда я приезжал в Самару, видел больше количество информационных баннеров о выборах и серьезную медиа-кампанию в электронных, печатных СМИ. Ну, и сам по себе институт общественного наблюдения оживил представления жителей региона о выборах, то есть появилась новая сила, представляющая институты гражданского общества. Около 3 тыс. наблюдателей было подготовлено в регионе — это гражданские активисты, лидеры общественного мнения, неравнодушные люди, которые тоже задавали тон, следили за прозрачностью и законностью избирательных процедур", — отмечает Александр Брод.

Хотя, по его словам, были и некоторые шероховатости. "Мне звонили несколько человек из региона, говорили о том, что был сильный снегопад, и коммунальные службы, в частности, в Самаре, до обеда не оперативно расчищали дороги и тротуары, что, в общем-то, создавало трудности для доступа к участкам, особенно, для пожилых людей. Это, конечно, стоит учесть и мобилизовывать коммунальщиков именно в таких условиях на будущее", — считает эксперт.

По явке Самарская область вышла на 36 место (с 61-го в 2012 г. и 74-го в 2008 г.). А по абсолютным показателям динамики явки в сравнении с 2012 г. область заняла 10 место в России — на выборы пришли на 99 тыс. человек больше.

Что касается голосования за Владимира Путина, набравшего в регионе 75,82%, то Самарская область поднялась на 39 место (в 2012 г. — 64, в 2008 г. — 72). По абсолютной динамике голосования за Владимира Путина по сравнению с 2012 г. область с приростом в 323 тыс. голосов находится на шестом месте в стране и на третьем месте среди субъектов, где осенью сменились главы.

Регион с 1,235 млн голосами находится на четвертом месте в ПФО по абсолютному вкладу в победу президента (после Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области).

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Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

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