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Экономика и бизнес

До окончания декларационной кампании остается чуть больше месяца

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области напоминает, что гражданам, обязанным отчитаться о доходах за прошлый год, необходимо подать декларации по НДФЛ не позднее 3 мая.

Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников. Такие виды доходов описаны в ст. 228 НК РФ.

Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Полный список - в ст. 227 НК РФ.

Декларацию можно подать в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", предварительно заполнив онлайн. Такой способ подачи декларации 3-НДФЛ популярен среди налогоплательщиков, в 2018 году им воспользовалось уже более 16 тысяч самарцев.

Также декларацию можно подать в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо направить почтой. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальную программу "Декларация", которая сама производит расчеты и формирует листы для печати.

УФНС России по Самарской области обращает внимание: направление декларации не означает, что гражданин должен незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Также важно знать, что для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в любое время в течение года. На реализацию данного права налогоплательщика крайний срок (3 мая 2018 года) не распространяется.

В ближайшие дни, 23 и 24 марта, проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении декларации можно будет в налоговых инспекциях в рамках Всероссийской акции "Дни открытых дверей".

Часы работы инспекций:

23 марта 2018 года с 09:00 до 20:00;
24 марта 2018 года с 10:00 до 15:00.

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