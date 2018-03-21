"Авиаагрегат" приобрел оборудование на 450 млн рублей. Как сообщает сайт предприятие, использование оборудования позволит значительно сократить время обработки крупногабаритных деталей при серийном изготовлении.

В рамках федеральной целевой программы предприятие "Авиаагрегат" установило шесть многокоординатных обрабатывающих центров в цех по производству крупногабаритных деталей шасси. Центры позволяют обрабатывать большой номенклатурный ряд выпускаемых предприятием авиационных деталей (для Ил-76МД-90А, Ил-96, Як-152, Ка-62 и пр.), весом до 600 килограмм.

На сегодняшний день в производство запущены четырехкоординатные центры. Они позволяют обрабатывать детали из труднообрабатываемых материалов, обеспечивая необходимую геометрию, в соответствии с конструкторскими и технологическими допусками, а также обеспечивают требуемую шероховатость и форму поверхности изделий. За счет дополнительной горизонтальной оси поворота повышается возможность обработки деталей со сложной конфигурацией, а система настройки вылета инструмента и система привязки к детали обеспечивают быструю и точную наладку, что сокращает подготовительно-заключительное время и повышает производительность обработки.

Помимо этого, на "Авиаагрегате" происходит процесс ввода в эксплуатацию пятикоординатных центров. Оборудование успешно прошло проверку на геометрическую точность, идет тестовая обработка деталей-представителей. Данные обрабатывающие центры планируется использовать для чистовой и получистовой обработки сложных поверхностей корпусных деталей.

"Внедрение современных обрабатывающих центров способствует созданию гибкого, отлаженного технологического процесса, что в конечном итоге приведет к существенному снижению затрат и значительному сокращению сроков производства авиационных изделий. Особенно это важно в сегодняшней ситуации увеличения объемов производственной продукции по Гособоронзаказу. В частности, внедренное оборудование и технологии обеспечат выход на серийное изготовление шасси Ил-76МД-90А до 10 комплектов в год", — отметил генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин.

Данное оборудование приобретено в рамках первого этапа проекта по техническому перевооружению "Авиаагрегата" — обновления станочного парка механических цехов. Параллельно (в рамках второго этапа проекта) на предприятии ведутся работы по созданию современного участка вакуумной обработки на базе сварочно-термического цеха. Для его оснащения уже приобретены и сданы в эксплуатацию три вакуумные печи, установка электронно-лучевой сварки, ведутся пуско-наладочные работы по вводу линии нанесения покрытий методом газоплазменного напыления.

Всего до конца 2020 г. в рамках техперевооружения "Авиаагрегата" планируется выполнить мероприятия на общую сумму порядка 3,5 млрд рублей. В данный проект войдут: создание гибких линий и диверсификация производства механической обработки в рамках организации опытно-производственного центра; реконструкция и техническое перевооружение участка труднообрабатываемых деталей; реконструкция и техническое перевооружение гальванического и малярного отделений и отделения люминесцентного контроля, а также строительство нового испытательного корпуса.