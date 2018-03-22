Курумоч получил статус аэропорта с 4 звездами

Курумоч получил сертификат, подтверждающий статус аэропорта с 4 звездами Skytrax, сообщила пресс-служба МА.
Церемония награждения предприятий, прошедших аудит в 2017 г., состоялась 21 марта в Стокгольме, в рамках крупнейшей отраслевой выставки Passenger Terminal EXPO.
Самарский аэропорт получил четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax летом 2017 года — ее специалисты провели аудит самарской воздушной гавани в июле.
Присвоение этого статуса поставило Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды, такими как аэропорты Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других городов.
На момент присвоения рейтинг 4 звезды Skytrax имели лишь 37 аэропортов на планете, из них три только — в России. Максимальной оценки — 5 звезд — удостоены только восемь аэропортов мира.
В рамках аудита эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается всё: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звёзд.
В рамках премии Skytrax World Airport Awards-2018 аэропорт Самары занял третье место в номинации "Лучший региональный аэропорт России и СНГ".
Международный аэропорт Курумоч — один из крупнейших воздушных портов европейской части РФ. В 2017 г. его услугами воспользовались 2,65 млн пассажиров, авиакомпании свершили почти 13 тыс. самолетовылетов. С 31 декабря аэропорт начал эксплуатировать вторую взлетно-посадочную полосу, которая позволяет принимать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда.